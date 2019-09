Flucht aus der Sicht von Frauen

Tauberbischofsheim.Flucht, Vertreibung und Asyl sind Thema der täglichen gesellschaftlichen Diskussion. Die Hälfte aller geflüchteten Menschen weltweit sind Mädchen und Frauen. Sie haben ihre Heimat verlassen müssen und erleben auf ihrem gefährlichen Weg oft Gewalt und Diskriminierung.

Die Ökumenische Fachstelle für Flucht und Migration im Main-Tauber-Kreis zeigt im Rahmen der Interkulturellen Woche die Ausstellung „Auf der Flucht: Frauen und Migration“. Die Ausstellung präsentiert das Werk von neun Fotografinnen und Fotografen, welche das Leben von Frauen dokumentieren, die geflohen sind. Sie schildern den Alltag in den Flüchtlingslagern und die schwierige Suche nach einer neuen Heimat. Die Fotokünstler sind die Preisträger des internationalen Martin-Lagois-Fotowettbewerbs 2016. Zu sehen ist die Schau vom 23. September bis zum 9. Oktober im Offenen Kulturtreffpunkt „Komm“ in Creglingen, in der Städtischen Mediothek Tauberbischofsheim sowie im Familienzentrum Wartberg-Reinhardtshof in Wertheim zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Informationen gibt es bei Daniel Gehrlein unter Telefon 09341/928015, E-Mail: daniel.gehrlein@diakonie.ekiba.de

