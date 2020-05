Flammen drangen aus Dachgeschoss

Eine Vielzahl an Einsatzkräften eilte am Sonntagabend in die Ortsmitte von Assamstadt. Ein Dachstuhlbrand war gemeldet. Bilanz: zwei Verletzte und hoher Sachschaden.

Assamstadt. Am frühen Sonntagabend, so gegen 19 Uhr, drangen Flammen aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Neunstetter Straße. Eilig rückten die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Assamstadt, aber auch aus Bad

...