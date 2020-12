Flächendeckendes 5-G-Netz bis 2023

Vieles ist dieses Jahr eine Premiere. So auch die Weihnachts-Pressekonferenz von Landrat Reinhard Frank, die erstmals im Video-Format und ohne Plätzchen stattfand.

Main-Tauber-Kreis. „Wir sind am Vorabend des Lockdown. Fast zehn Monate beschäftigt uns Corona“, so der Landrat einleitend. Am Dienstag gab es den 20. Todesfall eines Menschen, der an oder mit Corona gestorben ist. Es seien

...