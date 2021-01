Ferien sollen stattfinden

Main-Tauber-Kreis.Heiß diskutiert wurde auf unserer Facebook-Seite das Thema „Faschingsferien“. Bayern hat die freien Tage vom 15. bis 19. Februar bekanntlich abgesagt. Wir wollten von den Lesern wissen, was sie davon hielten, geschähe das auch in Baden-Württemberg. Die meisten, so das Fazit, hätten nichts dagegen gehabt, wenn auch hierzulande auf die beweglichen freien Tage verzichtet und dafür

...