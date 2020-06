Ferien in der Region

Main-Tauber-Kreis.Auch wenn Reisen bald wieder europaweit möglich sein wird, wollen viele Deutsche in diesem Jahr angesichts mancher Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie im eigenen Land bleiben.

So freut sich das „Liebliche Taubertal“ auf Gäste, die schöne Natur, Sehenswürdigkeiten und das kulinarische Profil der Ferienlandschaft an Tauber und Main genießen und in einem Gebiet mit geringem Infektionsgeschehen einen unbeschwerten Urlaub verbringen möchten.

Urlaubsmagazin

Zur ersten Orientierung gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ das Urlaubsmagazin 2020/2021. Darin erhält der interessierte Gast einen Überblick über das gesamte „Liebliche Taubertal“.

Eine Karte zeigt die Mitgliedsstädte und -gemeinden und weist auf die Rad- und Wandertouren hin. Ebenso werden kulinarische und kulturelle Angebote beschrieben. Hinzu kommen Informationen für Wohnmobil- und Campingplatznutzer, zum Wasserspaß an Tauber und Main sowie zu Familienferien.

Breite Auswahl

Das Magazin beinhaltet zudem eine breite Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in der Hotellerie und Gastronomie sowie in Privatzimmern und Ferienwohnungen. Entsprechend des mittlerweile überwiegenden Buchungsverhaltens können viele Häuser über das vom Tourismusverband empfohlene Online-Buchungssystem direkt reserviert werden.

Dieses umfasst viele bekannte Buchungsportale wie booking.com, BestFewo.de oder Schmetterling Reisen. tlt

