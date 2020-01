Fehlerquote liegt deutlich unter Bundesdurchschnitt

Main-Tauber-Kreis.Das Kraftfahrtbundesamt wertet in regelmäßigen Abständen die im Zusammenhang mit der Zulassung von Kraftfahrzeugen an das Amt zu meldenden Daten wie beispielsweise den Wechsel des Versicherers oder die technische Änderung von Fahrzeugdaten bundesweit aus. Die Fehlerquote aller Meldungen der Zulassungsbehörden in Deutschland lag dabei im zweiten Halbjahr 2019 im Durchschnitt bei 0,82 Prozent, die der Zulassungsbehörde des Main-Tauber-Kreises mit ihren Standorten in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Wertheim bei 0,30 Prozent.

Über dieses hervorragende Ergebnis freuen sich nicht nur die Mitarbeiterinnen der Zulassungsbehörde, sondern auch Landrat Reinhard Frank sprach ihnen dafür seinen Dank und seine Anerkennung aus. Nichtsdestotrotz sehen die Mitarbeiterinnen der Zulassungsbehörde das Ergebnis auch als Ansporn an, sich kontinuierlich noch weiter zu verbessern. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020