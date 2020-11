Fehlendes Verständnis der baden-württembergischen Kultusministerin kritisiert

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis.Die Petition „Ein Herz für Vielfalt“ setzt sich für den Erhalt der Fleischerklasse an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim ein.

Nun war er da, der Tag der Übergabe der Unterschriftenlisten an Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Drei Botschafter aus dem Kreis hatten sich auf den Weg nach Stuttgart gemacht – mit dabei Michael Szabo Kreishandwerksmeister Main-Tauber, Florian Morschheuser, Metzgermeister aus Königheim, sowie Manfred Silberzahn, Antreiber der Unterschriftensammlung. Nach der Zurückweisung der Resolution des Kreistages für einen dauerhaften Erhalt der Beschulung der Fleischer sowie den zugehörigen Fachverkäufern könnte eigentlich nur noch eine Willensbekundung der Bevölkerung dies verhindern.

Nach monatelangem Sammeln von Autogrammen in Fachgeschäften, Gaststätten sowie der Hilfe zahlreicher privater Unterstützern wurde die stattliche Zahl von 3963 Unterschriften zusammengetragen. Mit dabei waren auch die im Rahmen einer Online-Aktion erhaltenen Stimmen.

Die drei Gesandten einte die Sorge um den Erhalt der Handwerklichen Ausbildung für den gesamten Nahrungsbereich im Kreis. Gerade in der aktuellen Krise zeige sich der Wert der dezentralen, regionalen Erzeugung der Nahrungsmittel durch die Angehörigen der betroffenen Berufe. Zudem wirke dies den oft kritisierten Tiertransporten und der scheinbar unvermeidlichen Versorgung mit tiefgefrorenen Teiglingen entgegen, so der einhellige Tenor. Irgendwo in Europa werde produziert. Allzu gerne ignoriere man, dass dies Teil gelebten Klimaschutzes wäre. Deshalb müsse die regionale Versorgung mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt werden. Damit steige auch die Wertschätzung für die Beschäftigten dieser Berufe; gleichzeitig die Bereitschaft, eine Ausbildung in diesem Bereich zu beginnen. Die Realität riss die drei Botschafter jedoch aus ihren Träumen.

Bereits die Übergabe der Unterschriften vor dem Landtagsgebäude an Eisenmann, in einem Ordner abgeheftet, vermittelte die Bedeutung dieses Unterfangens bei der Empfängerin dieser Botschaft. Sicher, die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen mögen ihren Teil dazu beigetragen haben, dass sie das Landtagsgebäude nicht betreten durften. Die Abwesenheit von MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart tat für das Trio sein Übriges.

Susanne Eisenmann betonte wieder einmal die bekannten Punkte, die zu der Entscheidung geführt hätten. Dem Einwand, dass mit dem Ende der Fleischerbeschulung auch die der Bäcker folge, widersprach sie nicht. Die Investitionen des Kreises in die Räumlichkeiten sowie kostenintensiven Einrichtungen für die praktische Beschulung zählten nicht als Argument für ein gewisses Verständnis für die Sorgen der Bittsteller. Mehr als das Versprechen, sich die Sache nochmals anzuschauen, war Eisenmann nicht zu entlocken.

Die Frage nach der aktuellen Zahl der Azubis, die aufgrund der neuen Situation in benachbarte Kreise pendeln müssten, wurde nicht beantwortet. Florian Morschheuser zeigte sich enttäuscht vom nicht gezeigten Verständnis der Ministerin. Es sei für ihn ein bitteres Lehrstück der Landespolitik, die stets die Stärkung des ländlichen Raumes auf ihre Fahnen schreibe. Eine Petition für die Beibehaltung des Schulstandortes im Main-Tauber-Kreis wurde am folgenden Tag eingereicht. Deren Bearbeitung unter der Nummer 16/04962 durch den Petitionsausschuss inzwischen bestätigt. pm

