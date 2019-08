Fahrt findet statt

Main-Tauber-Kreis.Die Dampfzugsonderfahrt vom Taubertal nach Coburg am Sonntag, 29. September, findet wie geplant statt. „Die DB Netz AG Frankfurt hat uns über den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Tunnel in Wittighausen verbindlich informiert“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Ende der Arbeiten am Tunnel

Demnach werden die Arbeiten am Dienstag, 10. September, beendet. Somit wird der durchgängige Betrieb auf der Strecke Lauda – Würzburg ab Mittwoch, 11. September, wieder aufgenommen.

Damit ist die Dampfzugsonderfahrt möglich. Zahlreiche Kartenkäufer haben beim Tourismusverband bereits nachgefragt, ob die Veranstaltung stattfinden kann, heißt es in der Mitteilung der Landratsamt-Verantwortlichen.

Für die Dampfzugsonderfahrt gibt es noch einige Karten. Informationen zum Fahrplan und zum Fahrtverlauf sowie Fahrkarten der Dampflokfreunde aus Würzburg – die zugleich auch Veranstalter dieses Events sind – gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

