Fachkräftemangel ist für die Unternehmen ein großes Problem

Odenwald-Tauber/Tauberbischofsheim.Der Arbeitsmarkt zeigt unterschiedliche Gesichter. Die stotternde Weltkonjunktur und die schwelenden Handelskonflikte wirken sich auch im Main-Tauber-Kreis aus. Zum Austausch über aktuelle Themen des Arbeitsmarkts in der Region trafen sich Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Nina Warken, Mitglied des Deutschen Bundestages und Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Anette Schmidt, Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim.

Beschäftigungszahlen steigen

Die Konjunktur schwächelt, aber die Beschäftigungszahlen steigen weiter an, wenn auch abgeschwächt. Mit einer aktuellen Arbeitslosenquote von 2,7 Prozent liegt die Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim im bundesweiten Ranking auf Platz 18 der 156 Arbeitsagenturen.

Die konjunkturelle Eintrübung wirkt sich aber auch in der Region aus, vor allem im verarbeitenden Gewerbe. „Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist verhaltener. Im Handwerk, in der Pflege und im Baubereich dagegen werden weiter dringend Fachkräfte gesucht“, so Karin Käppel.

„Die globalen Konflikte sorgen bei den Unternehmen für Verunsicherung. Manche Branchen wissen nicht, wie sie sich aufstellen sollen. Eine verlässliche Planung ist schwierig“, so Nina Warken. Ein existenzielles Problem ist für manche Betriebe fehlendes Personal. „Auch bei uns gibt es bereits Betriebe, die Probleme haben, qualifiziertes Personal zu finden und somit ihren Status quo beziehungsweise ihre Weiterentwicklung zu sichern“, berichtet Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Weiterbildung ist wichtig

Tolle Chancen bietet den Unternehmen das Qualifizierungschancengesetz auch mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung. Darüber kann die Arbeitsagentur die Weiterbildung beschäftigter Arbeitnehmer unterstützen, aber auch die Qualifizierung in einem Beruf, in dem Fachkräftemangel besteht. Als wichtig erachtet Nina Warken insbesondere, dass sowohl Kleinstunternehmen als auch große Firmen Zuschüsse zu den Weiterbildungskosten und dem Arbeitsentgelt erhalten können.

Kurzarbeit war Thema

Auch das Thema Kurzarbeit kam zur Sprache. „Nicht nur die Beratungsanfragen zu Kurzarbeitergeld steigen. Im Kreis mussten in diesem Jahr schon doppelt so viele Betriebe Kurzarbeitergeld beantragen wie 2018“, so die Agenturleiterin. Das Instrument des Kurzarbeitergelds ist eine große Hilfe, um zurückgehende Auftragslagen zu überbrücken“, wie Nina Warken in zahlreichen Gesprächen mit Unternehmern bestätigt wurde.

In diesem Zusammenhang wertete Anette Schmidt die Möglichkeit, die Beschäftigten- und die Weiterbildungsförderung zu kombinieren, als Chance, die Firmen nutzen sollten. Die Beratung erfolgt über die Mitarbeiter des Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur.

Berufsberatung als Wegweiser

Nicht nur in ihrer Funktion als Politikerinnen, sondern auch als Mütter stieß die Umsetzung der Lebensbegleitenden Berufsberatung (LBB) vor dem Erwerbsleben auf großes Interesse.

„Wir wollen junge Menschen noch intensiver und vernetzter unterstützen, damit diese nach dem Schulabschluss eine für sie passende Berufsausbildung beziehungsweise ein geeignetes Studium beginnen können. Deswegen gehen unsere Berater noch früher an die Schulen, beziehen Gymnasien und die Eltern der jungen Menschen stärker ein und bringen uns intensiver in die Netzwerkarbeit mit den weiteren Akteuren am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ein. Und wir beraten stärker direkt in den Schulen, gehen also dorthin, wo junge Menschen anzutreffen sind“, erklärte Käppel.

„Ein großer Gewinn für unsere Schulen, insbesondere auch für die Gymnasien. Und wichtig, damit der Übergang Schule - Beruf auch bei jedem klappt“, fanden Nina Warken und Anette Schmidt.

Integration von Geflüchteten

In ihrer Funktion als Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion interessierte sich Nina Warken insbesondere auch für die Ausführungen zur Situation geflüchteter Menschen, die beim Jobcenter und der Arbeitsagentur gemeldet sind. Im Vergleich zu anderen Landkreisen wie Hohenlohe, sind kaum Alleinstehende, sondern überwiegend Familien nach Familiennachzug gemeldet. Die Hälfte der Gemeldeten sind inzwischen Frauen.

Die Gesprächspartnerinnen waren sich einig, dass für die erfolgreiche berufliche Integration von geflüchteten Menschen ausreichende Sprachkenntnisse, Qualifikation und Motivation grundlegende Voraussetzungen sind. „Bei einem Teil hat die Integration bereits gut geklappt“, stellte Karin Käppel fest. Als besonderes Erfolgsbeispiel nannte die Agenturleiterin Mohamad Mdalaleh, der mit „sehr gut“ die Ausbildung als Elektroniker beim Umschulungs- und Fortbildungszentrum Niederstetten geschafft hat und bei der Besten-Ehrung 2019 ausgezeichnet wurde.

„Fehlen die Kenntnisse der deutschen Sprache oder die Bereitschaft, sich unserer Kultur anzupassen, sinken die Integrationschancen“, stellte Käppel fest.

Langzeitarbeitslose

„Im Blickpunkt stand auch der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit in Verbindung mit der Umsetzung des neuen Teilhabechancengesetzes im Kreis. Mit Lohnkostenzuschüssen und Coaching im Rahmen der Fördermöglichkeiten „der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ und „der Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ist es dem Jobcenter Main-Tauber in diesem Jahr gelungen, 32 Menschen den Weg zurück in die Gesellschaft zu ebnen“, so die Agenturleiterin.

