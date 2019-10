Main-Tauber-Kreis.Die Landwirtschaftsämter der Landkreise Main-Tauber, Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Rems-Murr bieten gemeinsam mit dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems am Dienstag, 5. November, von 9 bis 16 Uhr eine Fachexkursion für Lernort Bauernhof-Betriebe und Neueinsteiger an.

Die Schwerpunkte der Exkursion liegen auf den Themen Hühnerhaltung, Biodiversität – mehr als Blühstreifen – und Schulkooperationen. Treffpunkt ist auf dem Hof Schieber in Bibersfeld bei Schwäbisch Hall. Die genaue Adresse wird bei der Anmeldung beziehungsweise im Rahmen einer Info-E-Mail bekanntgegeben.

Der Betrieb von Carolin Schieber hat durch die Kooperation mit der Grundschule viel Erfahrung. Sie hält ihre Legehennen in mobilen Hühnerställen und baut seit einigen Jahren Lein und Mohn zur Ölgewinnung an. Am Beispiel der Hühnerhaltung werden Ideen zum Einstieg in eine Hoferkundung und zur Gestaltung von Hofstationen zum ganzheitlichen Lernen auf dem Hof präsentiert; vergleichbare Konzepte sind auch für andere Tierarten umsetzbar.

Themen rund um Biodiversität haben durch das Volksbegehren in Baden-Württemberg an Aktualität gewonnen. Am „Lernort Bauernhof“ werden schon seit einiger Zeit Erfahrungen gesammelt, wie Naturraum und Vielfalt für Schulklassen erlebbar wird. Lisa Diehl, Betriebsberaterin bei der Stiftung Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz stellt die Möglichkeiten des F.R.A.N.Z. Projekts (Für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft) vor. Sie hat selbst schon mit Schulklassen vor Ort Erkundungen erprobt.

Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben, der vor Ort in bar zu bezahlen ist. Anmeldungen sind bis Samstag, 2. November, an Andrea Bleher, E-Mail an andrea.bleher@lbv-bw.de oder per Fax 07944/9435111 erwünscht. pm

