Extremes Erhitzen tötet auch gute Keime

Die Mitglieder des MRE-Netzwerks Main-Tauber-Kreis berichten in dieser Serie über das, was jeder über Multiresistente Erreger (MRE) wissen sollte. Heute geht es um die Hygiene daheim.

Main-Tauber-Kreis. An Orten, an denen Menschen zusammenleben, können Krankheitserreger leicht übertragen werden. Dennoch sollten gesunde Menschen in ihrer häuslichen Umgebung nicht gleich zum

...