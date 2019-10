Exportorientierte Industrie erwartet deutliche Abkühlung

Heilbronn.Was sich bereits in den letzten Umfrageergebnissen der IHK Heilbronn-Franken abzeichnete wird jetzt zur Gewissheit: Die Konjunktur in der Region kühlt merklich ab.

Skepsis herrscht vor

Vor allem die exportorientierte Industrie zeigt sich spürbar weniger zufrieden als im Vorquartal und auch im Handel und Dienstleistungssektor schätzt man die Lage ungünstiger ein als zur Jahresmitte. Per Saldo sind die Geschäftsaussichten erstmals seit sieben Jahren eher von Skepsis geprägt. Dies schlägt sich auch in den Beschäftigungsplanungen der Unternehmen ab. Auch hier überwiegen die negativen Stimmen.

Auslöser dieser Situation sind nach Einschätzung der IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring die noch immer ungeklärten Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, der bevorstehende Brexit und die deutliche Delle der Automobilbranche in der Bundesrepublik.

„Die Nervosität im Land wächst, denn auch die internationale Konjunktur verliert an Dynamik“, so Döring und eine Trendwende zum Besseren ist angesichts der zahlreichen schwelenden Handelskonflikte und geopolitischen Risiken nicht in Sicht. Die Betriebe seien jetzt mehr denn je auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. Dazu gehören nach Dörings Meinung weniger Bürokratie, eine geringere Steuerbelastung und mehr Investitionen in die Infrastruktur.

Den einzigen Hoffnungsstreif sieht sie in der augenblicklichen Binnenkonjunktur, die sich trotz aller Unwägbarkeiten recht robust zeige und in der Bauwirtschaft. Hier wird die aktuelle Lage von den einzelnen Betrieben bei einem nur leichten Rückgang immer noch sehr gut beurteilt.

Main-Tauber-Kreis am besten

Beim Blick auf die aktuelle Geschäftslage und die Gesamtkonjunktur in den vier Landkreisen der Region Heilbronn-Franken, kann der Main-Tauber-Kreis als einziger Landkreis mit einer insgesamt positiven Bewertung punkten. Immerhin 51 Prozent der befragten Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage mit „gut“ 41 Prozent sind „zufrieden“ und nur acht Prozent sehen die Gesamtkonjunktur „schlecht“.

Die Zahlen der gesamten Region sehen anders aus: Nur 37 Prozent (Vorquartal 47 Prozent) der Unternehmen bewerten ihre Situation mit „gut“, 50 Prozent sind „zufrieden“ und 13 Prozent (Vorquartal acht Prozent) sprechen von einer „schlechten“ Gesamtkonjunktur. So fällt das Stimmungsbild bei den Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken im dritten Quartal 2019 deutlich weniger günstig als noch im Sommer aus, fasst Elke Döring zusammen. Die Geschäftserwartungen haben sich ebenfalls verschlechtert.

Erstmals seit sieben Jahren liegt der Saldo aus optimistischen und pessimistischen Stimmen knapp unter der Nulllinie. 21 Prozent (Vorquartal 20 Prozent) der Unternehmen erwarten eine günstigere Geschäftsentwicklung insgesamt, während 23 Prozent (Vorquartal 16 Prozent) mit Skepsis in die Zukunft blicken.

Die Einzelbetrachtung der Wirtschaftslandschaft zeigt, dass sich die Industrie erneut verschlechtert hat. Die Lageurteile liegen mittlerweile unter dem langjährigen Durchschnitt. Während ein Drittel (Vorquartal 45 Prozent) eine gute Geschäftslage meldet, halten 17 Prozent (Vorquartal 11 Prozent) den Geschäftsverlauf für schlecht.

Weniger Aufträge

Die Zahl der Auftragseingänge aus dem Ausland hat sich angesichts der flauen Weltkonjunktur gegenüber dem Vorquartal per Saldo weiter verringert. 16 Prozent (Vorquartal 14 Prozent) verbuchten steigende Auslandsorders. 34 Prozent (Vorquartal 29 Prozent) klagen dagegen über einen Rückgang.

Da auch in Deutschland viele Unternehmen Investitionsentscheidungen aufgrund der unsicheren konjunkturellen Lage aufschieben, ist bei den Inlandsorders ebenfalls eine Verschlechterung festzustellen. Nur noch 13 Prozent (Vorquartal 16 Prozent) melden einen Zuwachs der inländischen Auftragseingänge, 40 Prozent (Vorquartal 31 Prozent) verzeichnen einen Rückgang.

Die Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten wird skeptischer als im Vorquartal beurteilt. Bei den Exporterwartungen dominieren die pessimistischen Meldungen.

Auch die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage durch die Dienstleister fällt weniger günstig als im Vorquartal aus. 34 Prozent (Vorquartal 39 Prozent) sprechen von einem guten Geschäftsverlauf, während 14 Prozent (Vorquartal 8 Prozent) mit der Geschäftslage unzufrieden sind. Das größte Geschäftsrisiko stellt die Inlandsnachfrage dar (78 Prozent).

Weiterhin in sehr guter Verfassung zeigen sich die Unternehmen in der regionalen Bauwirtschaft. Sie trotzen nach wie vor der konjunkturellen Eintrübung. Während die Unternehmen im Straßen- und Tiefbau sowie im Wohnungsbau per saldo wachsende Auftragseingänge registrierten, überwiegen im öffentlichen Hochbau die negativen Meldungen.

Merklich verschlechtert hat sich die Situation der Großhändler. Während 44 Prozent (Vorquartal 71 Prozent) der Großhändler von einem guten Geschäftsverlauf berichten, sind 13 Prozent (Vorquartal 3 Prozent) mit der aktuellen Geschäftslage unzufrieden. Insbesondere im produktionsverbindenden Großhandel fallen die Lageurteile deutlich zurückhaltender als im Vorquartal aus. Ein Fünftel (Vorquartal 28 Prozent) erwartet eine günstigere Entwicklung. 24 Prozent (Vorquartal fünf Prozent) blicken pessimistisch in die Zukunft.

Erneut verschlechtert hat sich auch das Bild im Einzelhandel. Die Lagebeurteilung fällt im Vergleich zum Vorquartal weniger günstig aus ist aber dennoch deutlich besser als der langjährige Durchschnitt. Die privaten Konsumausgaben bleiben eine wichtige Stütze der binnenwirtschaftlichen Entwicklung.

Nach unten bewegt sich auch der Arbeitsmarkt. Bei den Beschäftigungsplanungen der Betriebe überwiegen leicht die negativen Stimmen. Wie im Vorquartal planen 16 Prozent der Unternehmen eine Personalaufstockung, während 21 Prozent (Vorquartal 19 Prozent) einen Personalabbau in Betracht ziehen. Der Fachkräftemangel stellt mit 54 Prozent (Vorquartal 57 Prozent) nach wie vor ein großes Geschäftshemmnis für die Betriebe dar.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019