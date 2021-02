Experten erklären und geben Tipps für Absolventen – und einmal auch für Eltern

Odenwald-Tauber.Wie der Weg nach der Schule aussehen kann, ist für viele Jugendliche mit vielen Fragen verbunden. Themen zur Berufswahl werden im Rahmen der Online-Veranstaltungsserie „Next Level – Finde deinen Weg“ aufgegriffen. Jugendliche können sich für eine oder mehrere Veranstaltungen anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Serie startet am Donnerstag, 18.Februar, von 17 bis 18.30 Uhr mit dem Titel „Über eine weiterführende Schule zum Traumberuf?“ Berufsberater Harald Bender berichtet aus der Praxis, gibt Tipps und steht für Fragen zu Verfügung. „Mit digitaler Bewerbung punkten!“ steht am 23. Februar von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Programm. Digitalisierungsexperte Patrick Walz zeigt, was bei einer digitalen Bewerbung zu be-achten ist. Auch die Nutzung von Bewerbungsvideos in wird vorgestellt.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail: Schwaebischhall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder unter Telefon bei Susanne Ehrmann 07 91/9 75 83 21 oder Verena Kraus 0 93 41/8 72 00. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Vorschau:

16. März: von 17 bis 18 Uhr „Ziel Ausbildung in Industrie, Handel und Dienstleistungsberufen 2021/2022: Berufswahl und Bewerbung unter Corona richtig machen.“

23. März: von 15 bis 16.30 Uhr „Wunschberuf finden und wenn ja wie viele?“

24. März: von 17 bis 18 Uhr „Ausbildung auch in Zeiten von Corona?“ Die Handwerkskammer informiert.

30. März: von 18 bis 19.30 Uhr für Eltern: „Hilfe, mein Kind macht Abi!“

1. April: von 14 bis 15.30 Uhr „Das Bewerbungsgespräch als Challenge zum Ausbildungsplatz.“

22. April: von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rahmen des „Girls´Day: „MINT for girls – Dein Traumberuf mit Zukunft!“

22. April: von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rahmen des „Boys´Day: „Berufsorientierungstag für soziale Berufe.“

6. Mai: von 18 bis 19.30 Uhr „Nach der Schule ins Ausland und Überbrückungsmöglichkeiten im Inland“

18. Mai: von 18 bis 19.30 Uhr „Personaler verraten, worauf es im Vor-stellungsgespräch ankommt.“

20. Mai: von 18 bis 19.30 Uhr“ „Building Opportunities – Social Media für den Berufsstart nutzen!“

7. Juni: Den Abschluss bildet von 16 bis 17:30 Uhr der Online-Workshop „Jobperspektiven schaffen.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021