Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises veranstaltet am Dienstag, 21. Juli, von 17 bis etwa 18 Uhr gemeinsam mit den Frühen Hilfen des Jugendamtes unter dem Titel „Essen für zwei?“ ein Webinar zur Ernährung in der Schwangerschaft an.

Über die Ernährung während der Schwangerschaft wird die Grundlage für eine gesunde Entwicklung des Kindes gelegt. Es gilt, das Kind bereits im Mutterleib bestens mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen und dabei nach dem Motto zu handeln „Besser essen statt für zwei essen“. Die Teilnehmer lernen, welche Lebensmittel zu meiden sind und was generell zu beachten ist.

Der Vortrag wird über das Landratsamt gefördert und ist daher kostenfrei. Gehalten wird das Webinar von der freiberuflichen BeKi-Referentin Anke Marseille. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor dem Termin erforderlich und wird unter Telefon 07931/48276307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de beim Landwirtschaftsamt entgegen genommen. Damit der Einladungslink für das Webinar am Tag vorher versendet werden kann, ist bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse anzugeben. Bei Fragen steht das Landwirtschaftsamt unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

