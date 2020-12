Erste Verhandlung war am 3. Dezember

Tauberbischofsheim.Zu den Manipulationsvorwürfen um die Delegiertenwahlen beim CDU-Stadtverband Tauberbischofsheim hat es jetzt eine erste Verhandlung vor dem Kreisparteigericht in Stuttgart gegeben. Der erste Verhandlungstag fand am Donnerstag, 3. Dezember, statt, wie die Bezirksgeschäftsstelle der CDU Nordwürttemberg auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten bestätigte. Inhaltlich wollte der CDU Landesverband, der auch angefragt wurde, keine Stellung nehmen. „Wir mischen uns nicht in Verfahren der Bezirksgerichte ein und äußern uns daher nicht“, hieß es. Auch über den Zeitpunkt einer möglichen Entscheidung war nichts zu erfahren. Es handelt sich derzeit um ein laufendes Verfahren, bei dem alle Beteiligten zu Stillschweigen verpflichtet sind.

Zum Hintergrund: Im Anschluss an die Delegiertenwahlen des Stadtverbands Tauberbischofsheim am 25. Oktober hatten vier CDU-Mitglieder massive Vorwürfe erhoben, weil ihres Erachtens Unberechtigte an der Wahl teilgenommen hätten, die geheime Wahl nicht gewährleistet und die Auszählung nicht korrekt gewesen sei. Der CDU-Stadtverband wies alle Vorwürfe zurück.

