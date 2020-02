Erste Veranstaltung wird verschoben

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen des Schwerpunktthemas 2020, „Weinstraße Taubertal“, bietet der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ drei Termine mit Joachim Krumrey, Winzer und Kellermeister des Winzerkellers im Taubertal, an. Dabei wird den Teilnehmern ein Blick hinter die Kulissen der Weinproduktion ermöglicht.

„Arten des Rebschnitts und Rebenbinden“ ist das erweiterte Thema der ersten Veranstaltung, die aufgrund der Witterungsverhältnisse und der starken Durchfeuchtung des Bodens nun auf Samstag, 14. März, verschoben wurde. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Caravacakreuz auf dem Hohen Herrgott (Zufahrt mit Pkw möglich) in Külsheim. Joachim Krumrey stellt in seinem Weinberg die verschiedenen Arten des Rebschnitts vor sowie zusätzlich das Rebenbinden, welches zu den zeitaufwendigsten Arbeiten im Weinberg im Frühjahr gehört. Es erfordert Erfahrung und vor allem Geschick und Gefühl. tlt

