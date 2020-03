Erste Anspielprobe vor dem Orchester-Workshop

Königheim.Im Rahmen eines Orchester-Workshops mit dem österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz fand im Pfarrsaal Königheim eine erste Anspielprobe statt. Die rund 50 Teilnehmer lernten mit Dirigent Volker Metzger die Werke „The Magic Mountain“, „Skyline“, „The Story of Anne Frank“, „Solo Bossa“ (für Flügelhorn und Band), „St. Stephen’s Chorale“ und „Vienna Festival Music“ aus der Feder des Komponisten kennen und gewannen erste Eindrücke. Zum eigentlichen zweitägigen Workshop wird der Komponist Otto M. Schwarz selbst mit den Musikern die Stücke aus dem Bereich unterhaltsam und konzertant erarbeiten und einstudieren. Er wird dabei das musikalische Verständnis, Interpretation, Ausdruck und Klangfarbe seiner Kompositionen vermitteln. Das Abschlusskonzert ist am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr in der Seckachtalhalle in Seckach. Ein weiteres Konzert wird das Lehrgangorchester unter der Leitung von Volker Metzger am Sonntag, 29. März, um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Allfeld darbieten bei der Hauptversammlung des Verbandes. Bild: Blasmusikverband

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020