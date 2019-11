Erneut Weihnacht auf dem Dorfplatz

Schäftersheim.In der Klosterscheuer Schäftersheim findet am Montag, 11. November, um 14 Uhr das Kärwekaffeekränzchen statt. Veranstalter sind die Landfrauen Schäftersheim. Nichtmitglieder sind willkommen. Plätzchenbäckerinnen sollten sich mit Antonia Fleischmann unter Telefon 07934 / 2561684, in Verbindung setzen. Am Sonntag, 24. November, findet ab 15 Uhr auf dem Roten Platz, die schon traditionelle Weihnachtsstimmung statt. Gemeinsam wird der Dorfplatz in weihnachtliches Ambiente getaucht. Wer möchte, kann eigene Weihnachtsdekoration mitbringen. Am Donnerstag, 28. November, können bei der Firma Blumen Brenner in Weikersheim unter fachmännischer Anleitung, Adventskränze gebunden werden. Anmeldung ist bei Nadin Neidal unter Telefon 07934 /2560232 bis Mittwoch, 20. November, erforderlich. Am Samstag, 30. November, findet um 19 Uhr die Weihnachtsfeier im Gasthaus „Klosterhof“, statt. Eine Anmeldung ist bei Nadin Neidal unter Telefon 07934 /2560232 bis Freitag, 15. November, erforderlich.

