Erlebnis auf dem Bauernhof

Main-Tauber-Kreis.„Ich bin cool – ich war auf dem Stuhl!“, so lautet der jährliche Wettbewerb der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Main-Tauber-Kreis (RAGZ) für alle dritten und vierten Klassen im Main-Tauber-Kreis.

Die Arbeitsgemeinschaft rief alle Schülerinnen und Schüler auf, sich von ihrem Zahnarzt untersuchen zu lassen. Der Zahnarzt bestätigte diesen Besuch durch seinen Praxisstempel. Konnten alle Kinder der Klasse diese Bestätigung vorweisen, nahmen sie an der Auslosung der RAGZ teil. Insgesamt waren die Namen von 23 Schulklassen in der Lostrommel, von denen drei ausgelost wurden. Als Belohnung lud die RAGZ die Siegerklassen zu einem Besuch auf den Milchbauernhof Schreck nach Gissigheim ein.

Die Schulklassen aus der Grundschule Süd Lauda, der Gemeinschaftsschule Weikersheim und der Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim verbrachten interessante Stunden bei den Kühen und den Kälbchen. Daniela und Jörg Schreck hatten verschiedene Lernstationen zum Thema Viehhaltung und Milchwirtschaft vorbereitet. Hierbei war es der Familie wichtig, den Kindern zu zeigen, wie das Leben auf dem Bauernhof verläuft. Ebenso zeigten sie, dass die Milch von einem Lebewesen kommt, das tagtäglich gepflegt uns gehegt wird.

Einige Kinder waren erstaunt, wie groß diese Tiere sind. Jörg Schreck zeigte den Kindern, wie viel eine Kuh am Tag trinkt und was sie frisst sowie welches Getreide in der Region angebaut und wozu es verwendet wird.

Das Highlight war für die Kinder die „Kälbchen-Station“. Hier durften sie die Tiere füttern, tränken und frisches Stroh einstreuen. Das Hauptthema war aber, woher die Milch kommt und was man alles damit herstellen kann. Bei den Milchkühen sahen die Schüler dem Melkroboter zu. Wer sich traute, durfte das Melken per Hand ausprobieren. An einer weiteren Station machten die Klassen einen Geschmackstest von frischer Milch vom Hof und ultrahocherhitzter Milch aus dem Supermarkt. Den meisten schmeckte die frische Milch am besten. Ebenso stellten die Kinder selbst Butter her. Die aßen später alle gemeinsam mit frischem Brot und Kräutern. Als Erinnerung durften die Schülerinnen und Schüler eine Figur aus Stroh basteln. ragz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019