Erhalt der Arbeitsplätze steht im Vordergrund

Niederstetten/Heilbronn.Mit der Übernahme des Niederstettener Familienunternehmens „Bass“ durch die japanische OSG-Corporation, ergibt sich auch ein Wechsel in der Zusammensetzung des Präsidiums und der Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken.

Wie Präsident Harald Unkelbach zu Beginn der sechsten Sitzung in der Wahlperiode 2018/2022 den Mitgliedern der Vollversammlung mitteilte, wird die Niederstettener Unternehmerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Bass, Dr. Stefanie Leenen, ab Januar aufgrund kammerrechtlicher Vorgaben nicht mehr der Vollversammlung angehören. Mit diesem Datum scheidet Leenen auch aus dem Präsidium der IHK aus. Nach dem Ergebnis der jüngsten Wahl wird laut Wahlliste der Güglinger Unternehmer Bernt Renner von der Firma Renner Kompressoren nachrücken. Die Besetzung des freiwerdenden Platzes im Präsidium wird dann in einer Nachwahl durch die Vollversammlung entschieden.

Im Gespräch mit dieser Zeitung ging Stefanie Leenen auf die Gründe ein, die sie zum Verkauf des Familienunternehmens Bass, mit derzeit 154 Beschäftigten, durch die japanische OSG-Gruppe bewogen haben. Die starke Ausrichtung als Zulieferer der Automobilbranche, die sich derzeit weltweit in einem gravierenden Wandel befinde, gehe auch an einem mittelständischen Unternehmen wie Bass nicht spurlos vorüber. Besonders der schon eingetretene Rückgang des Absatzes von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, werde in Zukunft wohl noch stärker die Marktsituation für einen auf Gewindewerkzeuge spezialisierten Betrieb verschärfen. Deshalb habe sie sich „vorausschauend und aus reiner Sorge um den künftigen Fortbestand der Arbeitsplätze, zu diesem Schritt entschieden“, wie sie betont.

Mit dem neun Investor aus Japan habe Bass künftig den weltweit größten Hersteller von Schaftwerkzeugen im Rücken. Dadurch eröffnen sich dem Unternehmen weitere Möglichkeiten für Innovationen und Investitionen.

Die börsennotierte OSG-Corporation hat bisher in Europa schon mehrere Niederlassungen aber noch keinen Produktionsstandort für die Gewindewerkzeugfertigung. Diese Lücke konnte mit der Übernahme der Firma Bass GmbH & Co. KG geschlossen werden. Der international ausgerichtete OSG-Konzern sieht in der Übernahme auch eine Stärkung seiner Marktposition in Europa.

Auch das Familienunternehmen Bass erhofft sich als Teil des Global Players einen weiteren Wachstumsschub sowie Synergien bei der weiteren Entwicklung von Produkten und Prozessen. Das gesunde Wachstum der Firma Bass in den vergangenen Jahren beruhte stets auf einer soliden Partnerschaft mit den Kunden und Lieferanten.

„Dies wollen wir auch in Zukunft fortführen und freuen uns auf die sich dadurch ergebenden neuen Chancen“, wie es in einer Mitteilung der Firma Bass heißt. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.

