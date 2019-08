Ergebnisse von Versuchsfeldern

Die Aussaat von Wintergetreide steht an. © Hartmut Lindner

Main-Tauber-Kreis.Nach den Führungen am Zentralen Versuchsfeld Boxberg-Schwabhausen im April und Juni werden jetzt die ersten Ergebnisse präsentiert. Dies erfolgt bei den Veranstaltungen „Rat zur Saat“ des Landwirtschaftsamts des Main-Tauber-Kreises am Donnerstag, 5. September, um 19.30 Uhr in Unterschüpf im Gasthaus „Zum Adler“. Ferner finden Informationsveranstaltungen am Montag, 9. September, um 13.30 Uhr in Archshofen im Festzelt der Kirchweih und am Mittwoch, 11. September, um 19.30 Uhr in Niklashausen im Gasthaus „Zum Hirschen“ statt.

Neben den Versuchsfeldergebnissen stellt das Landwirtschaftsamt Empfehlungen für alle Winterungen des kommenden Anbaujahres vor und behandelt aktuelle Pflanzenschutzthemen. Weiter gibt es aktuelle Informationen zur Düngeverordnung, mit Hinweisen zu den Neuerungen in den sogenannten „Roten Gebieten“.

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Sachkundefortbildung Pflanzenschutz mit zwei Stunden anerkannt. Weitere Informationen gibt es beim Landwirtschaftsamt unter den Telefonnummern 07931/48 27 63 16 oder 48 27 63 21. lra

