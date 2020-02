Erfahrungsbericht über fairen Handel

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Dienstag, 17. März, den jährlichen Vortragsnachmittag für Frauen aus der Landwirtschaft. Die Veranstaltung findet im Eduard-Mörike-Haus, Austraße 40 in Bad Mergentheim, statt und beginnt um 14 Uhr.

Unter dem Thema „Fairer Handel weltweit! Weltladen – dreifach gut“ berichtet Rita Hofmann vom Weltladen Bad Mergentheim aus ihrer langjährigen Erfahrung. Sie zeigt Kriterien für einen fairen Handel auf und stellt soziale Projekte vor. Außerdem erläutert sie, wie der Weltladen in Bad Mergentheim entstanden ist. Nach dem Vortrag bleibt genügend Zeit zum gegenseitigen Austausch.

Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung sind bis Freitag, 13. März, unter Telefon 0 79 31/48 27 63 07 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de möglich. In der Betreffzeile sollte der Veranstaltungstitel angegeben werden. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020