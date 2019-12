Enge Zusammenarbeit mit dem „Lieblichen Taubertal“

Main-Tauber-Kreis.Der Arbeitskreis „Weinland Taubertal“ hat die Aktivitäten für 2020 vereinbart. Hierbei wird erneut auf ein ausgewogenes Verhältnis von Innen- und Außenmarketing gesetzt. Die Kooperation mit dem Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ wird ausgebaut.

Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber erklärte, dass mit dem Teilnehmerkreis auch künftig alle Projekte und Maßnahmen im engen Dialog abgestimmt und umgesetzt werden sollen.

Er erinnerte daran, dass 2019 zahlreiche Aktivitäten umgesetzt wurden. Beispiele seien die internationale Pressereise in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Weininstitut und die Pressereise zur Vorbereitung des Schwerpunktthemas 2020, „Weinstraße Taubertal“.

Der Arbeitskreis beschloss, auch 2020 sowohl im Innen- als auch im Außenmarketing Akzente zu setzen. In Kooperation mit dem Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ werden bundesweit Anzeigen geschaltet. Ebenso werden in den kommenden Monaten beispielsweise in Stuttgart, München, Hamburg, Berlin und Essen die Themen „Weinerlebnisse“, „Taubertal kulinarisch erleben“ sowie „Weinstraße Taubertal“ und der „Weinjahresveranstaltungskalender“ beworben.

„Ich freue mich sehr, dass sich 2020 auch Winzer und Weingärtner in diese Vertriebsaktivitäten einbringen“, sagte Jochen Müssig weiter. Einstimmig beschloss der Arbeitskreis das Jahresbudget 2020, das durch die Weinbaubetriebe, die teilnehmenden Gemeinden und den Kreis aufgebracht wird. Es stehen rund 16 000 Euro zur Verfügung.

Zum Innenmarketing entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. Zahlreiche Vorschläge wurden erörtert und festgehalten. Die Geschäftsstelle „Weinland Taubertal“ und der Tourismusverband werden diese Vorschläge weiterentwickeln und in der Frühjahrssitzung des Arbeitskreises zur Entscheidung bringen.

Abschließend wurde über Wein-Höhepunkte informiert: 17. Januar närrische Weinprobe in Wertheim, 13. Juni Oldtimerausfahrt in Lauda, 5. Juli Ausfahrt „Mit dem Bus zum Wein“, 17. Oktober große Weinprobe „Weinstraße Taubertal“ in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. Ein Infoflyer gibt es unter Telefon 09341/82-5802, E-Mail in-fo@weinland-taubertal.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019