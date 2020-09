Energiebotschafter werden geschult

Main-Tauber-Kreis.Mit der Schulung von Energiebotschaftern soll ein weiterer Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Main-Tauber-Kreis geleistet werden. Der Kreistag hat das Konzept im Jahr 2018 beschlossen.

„Die Energiebotschafter erhalten im Anschluss an eine Qualifizierung einen Ausweis der Landkreisverwaltung und sind dann aufgerufen, möglichst viele Hauseigentümer auf die Möglichkeiten der Solardachenergie hinzuweisen“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Der zuständige Dezernent Jochen Müssig zeigt sich erfreut, dass sich auf eine entsprechende Ausschreibung 14 Interessierte gemeldet haben. Die Energiebotschafter werden für die Aufga-benbereiche „Solardachtechnik“ sowie „Energieeffizienz“ geschult. Von Solardachanlagen gespeist, kann beispielsweise auch das eigene E-Auto geladen werden.

Die Qualifizierung findet im Rahmen eines Seminars statt, das von dem Unternehmen Energielenker gestaltet wird. In diesem Seminar erlernen die künftigen Energiebotschafter die notwendigen Sachverhalte, um beispielsweise über Solartechnik, Investition und Amortisation einschließlich Eigenstromverbrauch und Abgabe an das öffentliche Stromnetz Auskunft geben zu können. Die Seminartage wurden aufgrund der Corona-Pandemie auf den Herbst verlegt und finden nun am 12. und 26. September im Landratsamt Main-Tauber-Kreis statt.

Das Klimaschutzkonzept umfasst eine Reihe von Vorschlägen zur Verminderung des CO2-Ausstoßes und zur Verringerung des Energieverbrauchs. Die Themenfelder „Solardachinitiative und Elektromobilität“ sowie „Energieeffizienz“ wurden als Leuchtturmprojekte definiert. „In diesen Bereichen arbeiten im Landratsamt beispielsweise die Wirtschaftsförderung, das Amt für Schulen und ÖPNV und die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber eng zusammen“, erklärt Dezernent Müssig. Deshalb wurde eine gemeinsame Strategie vereinbart. Die Federführung liegt bei der Wirtschaftsförderung. Das Förderprojekt wird durch Landesmittel bezuschusst. Diese Serie, die vom Kreis und der Energieagentur unterstützt wird, sieht Infos zum Energieeinsparen in den Schulen und im privaten Bereich vor.

Interessierte sollten Kontakt mit der Wirtschaftsförderung aufnehmen. Infos gibt es unter Telefon 0 93 41/82 58 09, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de oder im Internet unter www.main-tauber-kreis.de/wirtschaft oder www.ea-main-tauber-kreis.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.09.2020