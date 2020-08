Main-Tauber-Kreis.Unter der Abteilung Junge Lebenshilfe („JuLe“) startet die Lebenshilfe Main-Tauber ein neues Angebot für junge Familien mit Kindern mit Behinderung. Bisher fand unter dieser Sparte zweimal jährlich ein „Eltern-Mitmach-Frühstück“ mit der Chance zum Erfahrungsaustausch statt. Darüber hinaus dürfen sich betroffene Familien wegen einer Beratung immer auch an die Hauptamtlichen der Lebenshilfe Main-Tauber wenden.

Nun startet unter der jungen Lebenshilfe ein neues Angebot. Dieses steht unter dem Titel „Eltern-für-Eltern“. Familien, die bereits ein Kind mit Behinderung haben, stehen hier als Berater zu Verfügung. Alle Schwangeren, die ein Kind mit Behinderung erwarten und Familien mit Kindern mit Behinderung können diese Beratung in Anspruch nehmen. Die erfahrenen Eltern berichten von ihren eigenen Erfahrungen, geben Tipps und nehmen so Ängste. Niemand soll sich in seiner Situation allein fühlen. Die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis will dadurch werdenden Eltern Ängste nehmen und eine Vernetzung unter Familien mit dem gleichen Schicksal ermöglichen.

Darüber hinaus richtet sich dieses Angebot an Paare, die darüber nachdenken, ein Pflegekind zu sich zu nehmen oder die Entscheidung bereits getroffen haben, sich aber austauschen möchten. Auch für Fragestellungen in diesem Zusammenhang stehen Elternberater zur Verfügung.Der Kontakt zu den freiwilligen Elternberatern wird über das Büro der Lebenshilfe hergestellt. Die Beratung richtet sich nach den Bedürfnissen der betroffenen Eltern. Da zunächst ein telefonischer Kontakt hergestellt wird, ist die Beratung auch während der Corona-bedingten Einschränkungen möglich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020