Elf Kandidaten

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 38 Neckar-Odenwald hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2021 die nachstehend aufgeführten Wahlvorschläge für die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg am 14. März 2021 zugelassen:

1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE): Bewerberin: Amelie Pfeiffer, Dipl.-Agrarbiologin. - Ersatzbewerber: Arno Meuter, Student.

2. Christlich

...