Einschränkungen bei NightLife-Shuttle

Main-Tauber-Kreis.Auf einigen Buslinien im Main-Tauber-Kreis wurden zum 18. Mai zusätzliche Fahrten nach der vierten Schulstunde eingerichtet. Diese dienen zur Kapazitätserweiterung und zur flexibleren Gestaltung und Koordination der Unterrichtszeiten.

Während der Pfingstferien gilt montags bis freitags der reguläre Ferienfahrplan, samstags der Samstagsfahrplan und sonntag- und feiertags der Sonntagsfahrplan. Einschränkungen gibt es lediglich beim NightLife-Shuttle.

Für die Zeit nach den Pfingstferien sind weitere Fahrplananpassungen vorgesehen. Aufgrund der bereits anfallenden Corona-bedingten Mehrausgaben für den Verkehrssektor können die zusätzlichen Fahrten nur im Austausch mit Nachmittagsfahrten angeboten werden. Das Landratsamt und die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) bitten die Bevölkerung hierfür um Verständnis.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und RufTaxi-Zentrale unter der Servicenummer 0621/1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter der Nummer 09343/62140 erreichbar. vgmt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.06.2020