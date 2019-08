Einblicke in das monastische Leben

Bronnbach.Ein Rundgang im Kloster Bronnbach im Kerzenschein und mit spirituellen Texten findet am Mittwoch, 7. August, um 20 Uhr mit Dorothea und Heinz Wolf statt. Mit besinnlichen Texten und bei einem gemütlichen Abendessen zur Ruhe zu kommen ist Ziel dieses abendlichen Rundgangs, der den Titel „Ein Abend für Seele und Leib“ trägt.

Auf den Spuren der Zisterzienser wandeln können Interessierte auf der geführten Rundwanderung mit Kurt Lindner am Freitag, 9. August, um 18 Uhr. Der Rundgang im stimmungsvollen Licht des Sommerabends in der ehemaligen Klostergemarkung zeigt eindrucksvoll den großen Einfluss, den die „grauen Mönche“ auf die Kulturlandschaft nahmen. Noch heute weisen Feldflure, Weinberge, Hofanlagen und Wasserläufe auf die große Schaffenskraft der Mönche hin, deren Gestaltung der Umgebung noch immer den Stempel aufdrückt. Die Führung dauert rund zwei Stunden. Festes Schuhwerk und gegebenenfalls ein Regenschutz sind erforderlich.

Auf die Spuren der Mönche und ihres Wirkens in den Gebäuden der Klosteranlage begibt sich die Führung „Vom Beten und Arbeiten der Klosterbrüder“ am Samstag, 10. August, um 16 Uhr unter der Leitung von Kurt Lindner. Auf einem eineinhalbstündigen Rundgang durch den Kreuzgang, die Kirche, den Dachstuhl, den Klosterhof und den Abteigarten erhalten die Teilnehmer einen Einblick in das Alltagsleben, den Glauben und die Baukunst der Mönche.

Voranmeldungen zu den Themenführungen nimmt der Klosterladen bis drei Tage vor Veranstaltungstermin unter der Telefonnummer 0 93 42 / 935 20 20 20 sowie per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de entgegen. Treffpunkt ist stets der Klosterladen.

