„Ein wichtiger Beitrag zum sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben“

Main-Tauber-Kreis.Eine positive Zwischenbilanz der Initiative zur Schaffung von weiteren Familienzentren im Main-Tauber-Kreis zieht Landrat Reinhard Frank. Sieben Kommunen hätten im vergangenen und diesem Jahr ein Familienzentrum neu geschaffen oder werden dies in Kürze tun. Das sind 40 Prozent der Städte und Gemeinden. In fünf weiteren Kommunen werden bestehende Angebote fortgeführt und ausgebaut.

Damit haben zwei Drittel der 18 Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr die vom Landkreis für Familienzentren zur Verfügung gestellten Mittel zweckgebunden verwendet. Sieben der zwölf Familienzentren werden bereits oder in Zukunft gemeinsam mit einem Träger der Wohlfahrtspflege betrieben.

Frank spricht von einer „großartigen Resonanz“ auf die Förderinitiative des Landkreises. Der Kreistag hatte im März 2017 beschlossen, die Kreisumlage ab dem Jahr 2018 um 0,2 Prozentpunkte abzusenken. Dies brachte den Städten und Gemeinden allein für das Jahr 2018 eine Ersparnis von rund 350 000 Euro, die ansonsten an den Landkreis geflossen wären. Im Gegenzug hat der Landkreis den Städten und Gemeinden empfohlen, neue Familienzentren einzurichten oder bestehende Angebote zu stärken.

Die Städte und Gemeinden müssen die Familienzentren grundsätzlich selbst finanzieren. Der ersparte Betrag aus der Absenkung der Kreisumlage soll entsprechende Initiativen unterstützen und zweckgebunden verwendet werden. Die Mittelverwendung erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und wird dem Landratsamt im Rahmen einer jährlichen Abfrage nachgewiesen. Nach drei Jahren soll das Projekt bewertet werden.

Das Landratsamt versteht unter einem Familienzentrum eine niederschwellige, generationsübergreifende Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger. Das kann zum Beispiel als Bürgernetzwerk, als „Kindertagesstätte plus“ oder als gemeinsame Einrichtung mehrerer Träger ausgestaltet sein. „Familienzentren liefern eine Antwort auf veränderte gesellschaftliche Strukturen und leisten einen wichtigen Beitrag zum sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben in einer Stadt und in den umgebenden Gemeinden“, so der Landrat. Sie böten als attraktive Orte der Begegnung und der Kommunikation Raum für vielfältige Beratung und Unterstützung. Angesprochen werden sollen Familien, alleinerziehende Eltern und ihre Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderung sowie geflüchtete Menschen und Migranten. Nach dem Kreistagsbeschluss hat das Landratsamt zunächst alle Städte und Gemeinden über das Projekt und den Umfang der je Kommune zur Verfügung gestellten Mittel informiert. Später wurde der Umsetzungsstand sowie die Nutzung der Mittel aus der Absenkung der Kreisumlage abgefragt. Zudem sollten die Eckpunkte des jeweiligen Konzepts, die Zielgruppen und bestehende Kooperationen benannt werden. Auch die Aufgabe und Rolle der jeweiligen Kommune und die Pläne für die weitere Qualitätsentwicklung sollten angegeben werden.

Familienzentren als Bürgernetzwerk, im Trägerverbund, als Kita plus sowie in Mischformen gibt es in Boxberg (neu, Träger Diakonisches Werk), Creglingen (neu, Träger Stadt), Freudenberg (neu, Träger Stadt), Grünsfeld (neu, Träger Caritasverband), Igersheim (bestehend, Träger Kommune), Külsheim (bestehend, Träger Kommune), Lauda-Königshofen (bestehend, Träger Kommune), Tauberbischofsheim (bestehend, Träger Caritasverband), Weikersheim (neu, Eröffnung noch 2019, Träger Jugendhilfe Creglingen), Wertheim (neu, Träger Diakonisches Werk), Assamstadt (neu, Träger Caritasverband), Bad Mergentheim (bestehend, Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde). Kein Angebotgibt es in Ahorn, Großrinderfeld, Königheim, Niederstetten, Werbach und Wittighausen. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019