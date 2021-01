Ein weiterer Corona-Toter im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis ist ein weiterer Bürger - ein 80-Jähriger aus einer Pflegeeinrichtung - im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Am Wochenende 23./24. Januar wurden insgesamt 35 Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt, davon 21 am Samstag und 14 am Sonntag. Derzeit sind 314 Personen im Main-Tauber-Kreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen, darunter drei aus dem "Haus am Sonnenberg" sowie vier weitere im Seniorenzentrum Schönblick in Igersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 126,9.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 24.01.2021