Main-Tauber-Kreis.Ein Workshop zum Thema „Meal Prep – ein Mal kochen, drei Mal genießen“ wird am Freitag, 12. Mai, von 17 bis 20 Uhr angeboten. Zwischen Beruf, Familie und Hobby bleibt kaum Zeit für aufwendige Gerichte? Kein Problem: In dem Workshop wird gezeigt, wie man einmal kocht und daraus schnell drei verschiedene Gerichte zubereiten kann. So stehen die Mahlzeiten an Tag zwei und drei fast im Handumdrehen auf dem Tisch. Damit bleibt mehr Zeit für die genussvolle Mahlzeit und die Menschen, mit denen man diese genießen möchte. Aufgrund der großen Nachfrage in 2019 bietet das Landwirtschaftsamt den Workshop erneut, saisonal angepasst, an. Ein Kostenbeitrag für die Lebensmittel wird erhoben.

Der Workshop findet in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter Telefon 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben) entgegen genommen. lra

