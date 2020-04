Ein grünes Paradies

Jetzt säen und pflanzen, dann pflegen – später hoffentlich reichlich ernten: In der FN-Serie „Raus in den Garten“ dreht sich in den kommenden Wochen alles rund um die grünen Oasen vieler Hobbygärtner. Die Thematik wird in ihrer vielfältigen Bandbreite redaktionell beleuchtet. Gerade in Zeiten der Coronakrise, in denen sich viele von uns mit Ausgangsbeschränkungen konfrontiert sehen, treibt es zahlreiche Zeitgenossen bei überwiegend schönem Wetter in den eigenen Garten, um dort tätig sein zu können oder einfach nur ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen. Wir haben auf dem FN-Facebook-Auftritt unsere Leser aufgerufen, dort die schönsten Gartenfotos zu posten. Eine Auswahl davon wollen wir auch in der Zeitung präsentieren, um zu zeigen, wie schön es im eigenen Garten sein kann. Wer sich noch an dieser Aktion beteiligen möchte, ist aufgerufen, sein Foto auf der FN-Facebook-Seite hochzuladen.

