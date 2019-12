Ehrenamtliches Engagement für die Jugend gewürdigt

Main-Tauber-Kreis.Kurz vor dem Jahreswechsel gabe es bei der Sportjugend Tauberbischofsheim im Badischen Sportbund Nord (BSJ) Ehrungen für vorbildliche Sportpersönlichkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit auf der Tagesordnung. Dabei wurden Wolfgang Beyer und Jonas Günther von der Sportjugend Tauberbischofsheim für ihr außerordentliches Engagement geehrt.

Wolfgang Beyer erhielt die BSJ-Ehrenauszeichnung in Gold und Jonas Günther die BSJ-Ehrenauszeichnung in Bronze. Der Vorsitzende der Badischen Sportjugend Nord im Badischen Sportbund Nord, Magnus Müller, überreichte die Urkunden. Er betonte dass Wolfgang Beyer bereits seit über 20 Jahren ein absolut zuverlässiger Mitarbeiter und ehrenamtlicher Weggefährte der Sportjugend ist. Beyer habe sich immer sofort der Jugendlichen, FSJlern und Bufdis angenommen und sei stets eine wichtige Bezugsperson für sie gewesen. Besonders anzurechnen sei sein ehrenamtliches Engagement. Sein normales Wochenpensum habe er in den vergangenen 20 Jahren mehr als vervielfacht. Seine Aufgabengebiete beinhalteten die Koordinierung der Busse, der Hüpfburgen und des Spielemobils. Auch Projekte wie Erlebnispädagogik im Altersheim habe er angestoßen und verwirklicht. Er war auch Initiator und Motivator vieler internationaler Austausche und Lehrgänge mit den Partnern aus Bautzen und Dornbirn. Zudem sei er auch ein Vorbild, wenn es um die Zusammenarbeit der Sportkreise und Sportjugenden Tauberbischofsheim und Mergentheim geht. Er habe unermüdliche Netzwerkarbeit betrieben und in seiner sachlichen und ruhigen Art viele Synergieeffekte aufgebaut.

Jonas Günther ist deit 2009 Freizeitbetreuer bei Skifreizeiten, Erlebnistouren, Sommerfreizeiten. Außerdem war er verantwortlich für politische Bildungsfahrten und die Teilnahme am Deutschen Turnfest in Frankfurt. Weiter war er maßgeblich beteiligt am Ausbau der internationalen Jugendarbeit des TuS Großrinderfeld mit Finnland und der Sportjugend Tauberbischofsheim mit Polen.

Beim vorletzten Sportkreisjugendtag 2016 in Beckstein übernahm er den Posten als Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit. bsj

