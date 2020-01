Main-Tauber-Kreis.„Echte Kerle lernen kochen“ lautet der Titel der Workshop-Reihe an den Donnerstagen 6. und 13. Februar, jeweils von 18 bis 21 Uhr. Das Klischee, dass Männer nicht kochen können, wird in diesem Kurs widerlegt. Denn jeder Mann kann kochen lernen. Es werden praktische Küchentechniken sowie hilfreiche Tipps und Tricks vermittelt, Gerichte wie Rostbraten mit selbst gemachten Spätzle, Chili con Carne und Schwarzwälder Kirschcreme zubereitet. Für den zweiten Abend können eigene Wünsche eingebracht werden. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Der Workshop findet in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, Telefon 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben). lra

