Düngerecht und künftige Vorgaben

Main-Tauber-Kreis.Der Landesbauernverband Baden-Württemberg bietet gemeinsam mit den Bauernverbänden Main-Tauber und Neckar-Odenwald für alle Interessierten eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Düngung in Baden-Württemberg – geltendes Recht und zukünftige Vorgaben“ mit renommierten Experten an.

Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr (Ende gegen 16.30 Uhr) und findet am Mittwoch, 4. Dezember, in der Distelhäuser Brauerei (Alte Füllerei), Grünsfelder Straße 3 in Tauberbischofsheim-Distelhausen, statt.

Als Referenten sind Dr. Helga Pfleiderer, Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz; Tobias Mann, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg; und Dr. Gebhard Müller, BGD - Bodengesundheitsdienst GmbH willkommen. pm

