Drei Fahrer unter Drogen

Königshofen/Hochhausen/Tauberbischofsheim.Insgesamt drei Männer wurden am Dienstagabend und Mittwochmorgen dabei erwischt, wie sie unter der Beeinflussung von Drogen Auto fuhren. Gegen 18.40 Uhr am Dienstag kontrollierten Polizeibeamte einen 36-Jährigen, der mit seinem Auto in Königshofen unterwegs war. Dabei verhielt sich der Mann auffällig. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Ähnlich erging es einem 19- und einem 25-Jährigen am Mittwochmorgen. Der Ältere war gegen 7.30 Uhr mit seinem Pkw in Hochhausen in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim unterwegs, als er von Polizisten kontrolliert wurde. Nachdem bei der Kontrolle die Vermutung aufkam, dass der 25-Jährige vor kurzem Drogen konsumiert haben könnte, führte dieser einen Urintest durch. Auch diesmal war das Ergebnis positiv.

Genauso war es bei dem kurz vor 8 Uhr in der Bad Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim kontrollierten 19-Jährigen. Nachdem sich bei einer Kontrolle Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung ergaben, führte der Betroffene einen Test durch. Alle drei Männer mussten die Beamten zu einer Blutabnahme ins Krankenhaus begleiten und müssen mit einer Anzeige rechnen.

