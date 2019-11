Drei Container werden für große Menge an Hilfsgütern benötigt

Main-tauber-Kreis.Ein voller Erfolg war die Sammelaktion der Lion Clubs aus Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim sowie des Leo Clubs Main-Tauber für Benin. Schon vor der offiziellen Öffnung strömten Bürger zu den Annahmestellen in Wertheim, Tauberbischofsheim, Gerlachsheim, Königshofen, Bad Mergentheim und Weikersheim, um ihre Sachspenden abzugeben.

Gute Organisation

Die Mitglieder der Lions Clubs Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim sowie die des Leo Clubs Main-Tauber hatten sich gut vorbereitet und wurden der Hilfsgüterflut gut Herr. Die Anteilnahme der Bevölkerung war sehr hoch, was das große Interesse am Land Benin zeigte. Einige Spender hatten einen persönlichen Bezug zu dem Land, ein Spender sogar Verwandte dort. Kinder hatten von ihrem Taschengeld Spielsachen, Zahncremes und auch -bürsten gekauft oder ausgediente Schulranzen mitgebracht, um diese armen afrikanischen Kindern zukommen zu lassen. Auch kamen bis dato über 2000 Euro an Geldspenden zusammen, die zielführend in diese Aktion investiert werden.

Das Fazit des Organisators Andreas Kreissl aus Weikersheim: „Wir sind überwältigt von der Resonanz auf unsere Aktion. Aufgrund der stark frequentierten Inanspruchnahme unserer Hotline in den Tagen zuvor hatten wir schon vermutet, dass ein Zwölf-Meter-Container nicht ausreichen wird und dass es drei werden, was sich dann am Sammeltag bestätigt hat. Wir können uns nur im Namen von Dr. Ruffino ganz, ganz herzlich bei allen Spendern für ihre Hilfsbereitschaft bedanken.“

Auslöser der Sammelaktion war Dr. Fabrice Ruffino, ein ehemaliger Arzt des Caritas-Krankenhauses in Bad Mergentheim, der ursprünglich aus dem Benin kommt, in Deutschland studieren konnte und hier lebt und arbeitet. Er sammelt bereits seit Jahren immer wieder in Eigeninitiative für sein Heimatland Hilfsgüter und bringt diese persönlich nach Afrika. Dieses Engagement sollte von den Lions Clubs unterstützt werden.

Bei der Sichtung der gespendeten Güter in den von Konrad Bau in Gerlachsheim zur Zwischenlagerung zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten war Dr. Ruffino begeistert und konnte sich für alles sogleich einen Verwendungszweck vorstellen. Er hat noch nie eine so große Menge an Hilfsgütern in sein Heimatland schicken können. Bei der Ankunft der Container will er diese dort persönlich in Empfang nehmen, damit alles auch wirklich eine zweckgebundene Verwendung finden wird.

Erste gemeinsame Aktion

Die Sammelaktion war die erste gemeinsame Aktion aller drei Lions Clubs im Main-Tauber-Kreis zusammen mit dem Leo-Club Main-Tauber. „We serve“ („Wir dienen“) lautet das Motto der Lions Organisation. Dieses Ziel wird mit der Sammelaktion mehr als erreicht.

Ein Schiffscontainer mit Nützlichem aus den Bereichen Medizin, Schule und Haushalt und Kleidung sollte in den Benin gesandt werden. Nun werden es sogar drei Container. Jetzt gilt es, die gespendeten Sachen an zwei Samstagen zu verpacken und am letzten Novemberwochenende die ersten zwei Container lückenlos zu füllen.

300 Helferstunden zum Verladen

Dafür eingeplant sind gut 300 Helferstunden, die die Lionsmitglieder aus Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim einbringen wollen. lc

