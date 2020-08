Doppelspitze jetzt im Amt

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen der durch das Coronavirus bedingten angespannten Lage erfolgte die Ämterübergabe des alten an den neuen Vorstand bei hochsommerlichen Temperaturen im Garten der Alt-Präsidentin Dr. Beate Wenz, diesmal im kleinen Kreis mit den gebotenen Hygienevorkehrungen. Der Inner Wheel Club Tauberfranken besteht aus 41 Damen aus dem Landkreis und ist Teil einer großen, weltweiten Organisation, die sich vor allem zur Aufgabe gemacht hat, neben der Freundschaft untereinander soziale Projekte und Hilfsbedürftige zu unterstützen. Auch in diesem Jahr hat der Club eine Doppelspitze. Als Präsidentinnen fungieren Erika Stigler (links) und Dr. Gerhild Bau. Bild: Inner Wheel Club

