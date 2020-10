Digitaler Stammtisch

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet am Dienstag, 20. Oktober, ab 19.30 bis etwa 21.30 Uhr gemeinsam mit den Landwirtschaftsämtern des Hohenlohekreises, des Rems-Murr-Kreises sowie des Landkreis Schwäbisch Hall einen digitalen Stammtisch für direktvermarktende Betriebe an. Ziel ist der Austausch über die Folgen der Corona-Pandemie für die Direktvermarktung. Nach einem Impulsvortrag werden in einem Zukunftslabor Erfahrungen und Visionen ausgetauscht und mögliche Lösungsansätzen formuliert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020