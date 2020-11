Digital zu sauberer Luft

Mulfingen/Niederstetten.Den Präsenzunterricht in Schulen aufrecht zu erhalten ist aktuell bundesweit ein umstrittenes Ziel. Um eine Verbreitung des Coronavirus unter Schülern zu vermeiden, kommt dort bereits eine Vielzahl von Maßnahmen zur Anwendung.

In der ehemals durch das Virus stark betroffenen Gemeinde Kupferzell startete nun ein Testprojekt von Ebm-Papst und einer örtlichen Heizungstechnik-Firma, bei dem die Luftqualität in einem Klassenraum der Johann-Friedrich-Mayer-Schule digital gemessen, überwacht und die Innenraumluft schlussendlich gereinigt wird.

Daten zum Sofort-Reagieren

Martin Schulz, Vertriebsleiter von Ebm-Papst, und die Installationsfirma verantworten das Projekt. Dafür greifen sie zunächst auf Sensorik des Digitalisierungs-Start-Ups „Ebm-Papst neo“ zurück. Dies bietet verschiedene Produkte, Hardware, Software und Dienstleistungen u.a. zum Thema Qualität der Innenraumluft, deren Bedeutung seit dem Ausbruch von Covid-19 stetig wächst. Das Start-Up beschäftigt 20 Mitarbeiter und schafft durch Digitalisierung neue Geschäftsfelder.

Die eingesetzten Luftqualitätssensoren messen die Temperatur, Luftfeuchte, den CO2-, TVOC- und Feinstaub-Gehalt im Klassenzimmer. „Neo“ entwickelte mit internationalen Partnern nicht nur die Sensoren, sondern auch die dahinter liegende Cloudlösung. Die gemessenen Daten werden via WLAN in die Cloud übermittelt und dort aufbereitet.

So kann der Lehrer vor Ort jederzeit die aktuellen und historischen Daten online nachssehen. Dadurch werden die Effekte der einzelnen Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften oder Reduktion der anwesenden Personen direkt sichtbar. LEDs am Sensor signalisieren auch unmittelbar, ob die Werte in Ordnung, erhöht sind oder über Grenzwerten liegen.

Gleichzeitig ist ein Luftreiniger mit Technologie des Ventilatoren- und Antriebherstellers im Einsatz. „Wir möchten herausfinden, wie Lehrer und Schüler den alltäglichen Einsatz des Luftreinigers erleben und wie er sich im Zusammenspiel mit der Luftqualitätsmessung auf den Wohlfühlfaktor im Klassenzimmer auswirkt“, erklärt Schulz. pm

