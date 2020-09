„Die Regelung der Teamgröße ist kein Allheilmittel“

Harmonisch und sachlich ging der Kreisjugendtag des Fußballkreises Tauberbischofsheim in der Festhalle Külsheim über die Bühne, bei dem Kreisjugendleiter Hubert Dick, Hundheim für weitere vier Jahre einstimmig wiedergewählt wurde.

Zum Kreisjugendtag war neben der Vereinsvertreter auch der stellvertretende Verbandsjugendleiter des Badischen Fußballverbandes (BFV) Jörg Barthelmes gekommen, der in seinem Statement insbesondere auf die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Jugendfußball einging. Erfreulich sei dabei die Tatsache, dass trotz Corona die Zahl der Jugendmannschaften auf Verbandsebene für die Saison 2020/21 einigermaßen stabil geblieben ist. Er appellierte jedoch eindringlich an die Vereinsvertreter, die Hygienevorgaben strikt einzuhalten und damit auch eine gesellschaftliche Vorbildfunktion im Kinder-und Jugendfußball zu übernehmen. Flexibilität im Spielbetrieb der kommenden Wochen und Monate sei gefragt. Dazu gehöre leider auch die kurzfristige Verlegung und der Ausfall von Spielen und die bereits erfolgte Absage der kompletten Hallensaison.

Neben dieser aktuellen Entwicklung zeigte Barthelmes anhand einer Übersicht über die Zahl der Juniorenmannschaften den schmerzhaften Rückgang der Mannschaftszahlen seit 2004 besonders deutlich auf. 2004 waren es rund 18 400 Teams im Spielbetrieb der Junioren, 2019 waren es noch 14 177. Signifikant sei dabei der Rückgang bei den A-, B-und C-Junioren im Bereich des BFV, denn während 2009 noch 559 Mannschaften in diesen Altersgruppen spielten, waren es zehn Jahre später (2019) lediglich noch 392 und dabei überwiegend Jugendspielgemeinschaften (JSG). Und eine Trendumkehr sei nicht zu erkennen, was letztlich dazu führt, dass auch die Zahl der Seniorenmannschaften rückläufig ist. Mögliche Strategien und die Unterstützung der Vereine durch den Verband und den Fußballkreis wurden aufgezeigt.

Reibungsloser Spielbetrieb

Kreisjugendleiter Hubert Dick kam in seinem Tätigkeitsbericht zunächst auf den nahezu reibungslosen Jugendspielbetrieb in den vergangenen vier Jahren zurück. Gastspielrechte und JSG sind für die Vereine häufig mit zusätzlichen personellen und finanziellen Belastungen verbunden und auch flexible Regelungen zur Teamgröße (Norweger-Modell) seien kein „Allheilmittel“, so Dick weiter. Die Fußballkreise Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim hätten insoweit bereits reagiert, als für die A-und B-Junioren gemeinsame Kreisligen installiert wurden. Verschärft habe sich die Situation bei den A-Junioren zusätzlich durch die vom Verband ermöglichte frühe Einsatzmöglichkeit der A-Juniorenspieler in den Seniorenmannschaften. Der nächste konsequente Schritt sei nun die Einführung zweier Landesligen für die A-Junioren im Odenwald in der dieser Saison und der Wegfall der Kreisligen.

Insgesamt gesehen, so Dick weiter, sei es in den letzten Jahren gemeinsam gelungen, in jeder Saison für etwa 1800 bis 2000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 19 Jahren einen regelmäßigen und geordneten Spielbetrieb zu organisieren und zu gewährleisten. Allerdings aus bekannten Gründen mit der „Vollbremsung“ im Frühjahr diesen Jahres.

Nachdenklich stimme ihn auch die Tatsache, dass sich im Fußballkreis die Zahl der Jugendmannschaften in den vergangenen zehn Jahren um nahezu 30 Prozent reduziert habe. Dabei ging er auch auf Details in den einzelnen Altersklassen ein.

Nach der einstimmigen Entlastung des bisherigen KJA, geleitet vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden Jürgen Umminger, standen die Neuwahlen auf dem Programm. Es stellten sich alle vier bisherigen Ausschussmitglieder zur Wahl. Hubert Dick als Kreisjugendleiter und Hans Kastner als sein Stellvertreter wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Wiedergewählt wurden auch Uwe Schultheiß als Beauftragter für Schulfußball und Werner Münster als Beisitzer.

Ein Posten nicht besetzt

Nach den zügig durchgeführten Neuwahlen übernahm Dick wieder die Regie und stellte dann auch die weiteren Mitarbeiter im Ausschuss (Staffelleiter, Jugendvertreter, Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit) vor. Leider sei es nicht gelungen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger als Beauftragte*n für den Mädchenfußball zu gewinnen, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Sabrina Freund aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht.

Beim Verbandsjugendtag am 18. Oktober in Sinsheim wird der Fußballkreis von insgesamt sechs Delegierten vertreten. Als Vereinsvertreter benannt wurden Manuel Hönninger (TSV Werbach), Ina Imhof (FC Külsheim), Andreas Schneider (DJK Unterbalbach) und Uwe Schultheiß (TuS Großrinderfeld). Vertreter aus dem Kreisjugendausschuss sind neben KJL Dick die beiden Staffelleiter Andreas Hagner und Stefan Terno.

Eine besondere Ehrung wurde im Rahmen dieser Veranstaltung dem derzeitigen Staffelleiter der B-Junioren sowie Pokalspielleiter, Bernd Schmid aus Dörlesberg, zuteil. Für über 30 Jahre verdienstvolle Tätigkeit als Vereinsmitarbeiter und auch im Kreisjugendausschuss wurde ihm vom BFV die Verbandsehrennadel in Gold verliehen. Jürgen Umminger würdigte diese besondere Leistung entsprechend und überreichte Schmid die Verbandsehrennadel nebst Urkunde.

Vor den Abschlussworten stand noch die Verabschiedung von drei überaus engagierten und kompetenten Sportkameraden aus dem Kreisjugendausschuss auf dem Programm: Erwin Dill (Wertheim), Rolf Klein (Sonderriet) und Leo Winkler (Unterschüpf) haben über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Funktionen im KJA ihr Wissen und ihre Freizeit ehrenamtlich eingebracht.

Zum Abschluss bedankte sich der alte und neue Kreisjugendleiter bei seinen Mitarbeitern und dem Kreisvorstand. kja

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020