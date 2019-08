Die Juniorinnen steigen in die Bezirksklasse 1 auf

Neubrunn.Alle weiblichen Mannschaften des Tennisclub in Neubrunn wurden in dieser Saison in Ihrer jeweiligen Spielklasse Meister. Von den Juniorinnen (U18) über die Damen bis hin zu den Damen 40 stehen alle drei Teams am Ende ganz oben in der Tabelle. Mit Birgit Steinruck, Lisa Kern, Luisa Retzbach, Antonia Feuerstein und Maren Kern sind gleich fünf Frauen zweimal Meister geworden.

Juniorinnen: Die Juniorinnen sicherten sich ungeschlagen die Meisterschaft und spielen in der kommenden Saison in der 1. Bezirksklasse. In den letzten Jahren spielte das Team in seiner Altersklasse immer auf Bezirksligaebene. Spielberechtigt noch für eine niedrigere Altersklasse (U16) klappte der Aufstieg in diesem Jahr auf Anhieb. Die erfolgreichen Juniorinnen sind: Sophia Fries, Lisa Kern, Pauline Menig, Luisa Retzbach, Maren Kern und Antonia Feuerstein.

Damen: Das stark verjüngte Team setzte sich den Aufstieg als Ziel und wurde souverän Meister. Damit schlägt die Mannschaft nächstes Jahr in der Bezirksklasse II auf. Die Mannschaft: Charlotte Gehr, Birgit Steinruck, Luisa Retzbach, Lisa Kern, Lisa Faulhaber und Christine Schwind, Maren Kern und Antonia Feuerstein und Sophia Stieber.

Damen 40: Am letzten Spieltag macht das Team mit einem 3:3 gegen den Zweitplatzierten aus Üttingen die Meisterschaft klar. Ziel ist im nächsten Jahr mit einer Sechser-Mannschaft an den Start zu gehen oder eine Altersklasse aufzusteigen.

Das erfolgreiche Team: Babsi Gersitz, Elvira Segner, Christel Seitz, Lisa Retzbach, Birgit Steinruck und Marlene Fauhaber, Helga Betzel und Simone Deckert. tcn

