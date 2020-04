Die fünfte Auflage widmet sich Innovationen

Main-Tauber-Kreis.Die Wirtschaftsförderung Main-Tauber hat den Zukunftspreis 2020 ausgeschrieben. In diesem Jahr wurde die Kategorie „Innovation“ ausgelobt. Zu diesem Thema können sich Unternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister noch bis 15. Mai bewerben. Der Preis ist die Auszeichnung für innovative Unternehmen mit Vorbildcharakter im Main-Tauber-Kreis. Seit 2012 schreibt die Wirtschaftsförderung den Preis alle zwei Jahre aus.

„Der Zukunftspreis in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass viele innovative und moderne Unternehmen im Kreis beheimatet sind. Der Wettbewerb ermöglicht es den Unternehmen, sich zukunftsweisenden Themen zu stellen und erfolgreiche Mittel und Wege zu präsentieren“, sagt Landrat Reinhard Frank. Der Zukunftspreis 2020 möchte das Engagement der Unternehmen würdigen, die sich mit zukunftsträchtigen Innovationen beschäftigen und diese umsetzen. Innovationen können die Wettbewerbsfähigkeit, die Kostensituation und das Prozessmanagement stärken und dazu beitragen, die Kunden von den eigenen Produkten und Fertigkeiten zu überzeugen.

Zu den großen Herausforderungen der heutigen Zeit gehören die Globalisierung, der demografische Wandel, eine stetige Weiterentwicklung neuer Technologien und die fortschreitende Digitalisierung. Diese Herausforderungen seien auch im Main-Tauber-Kreis längst zu spüren, sagt der Landrat. Auch die aktuelle Lage in Zeiten des Coronavirus zeige, wie innovativ Firmen im Landkreis sind und ihre Produktion zum Beispiel auf dringend benötigte Waren umstellen. „Durch die Auslobung des Preises, die Auszeichnung der Gewinner und die damit verbundene öffentliche Wahrnehmung erhoffe ich mir weitere positive Impulse und Anregungen für den gesamten Wirtschaftsraum Main-Tauber“, bekräftigt Landrat Frank.

Unternehmen, Handwerksbetriebe sowie Dienstleister, die ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Main-Tauber-Kreis haben, können sich bewerben.

„Wir wollen neben den größeren Unternehmen in unserem Landkreis auch kleine und mittlere Betriebe sowie Dienstleister motivieren, sich dem Wettbewerb zu stellen“, ergänzt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Hierfür wurde der Bewerbungsbogen entsprechend ausgerichtet und viel Freiraum zur Beschreibung der jeweiligen Maßnahmen und Aktivitäten eingeräumt. Zudem wurden zwei Kategorien gebildet, die sich an der Betriebsgröße orientieren.

Kleinere und mittlere Unternehmen werden der Gruppe bis zu 50 Arbeitnehmern zugeordnet. Wer mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt, wird der Kategorie „Größere Unternehmen, Betriebe und Dienstleister“ zugeteilt. So erhalten alle Teilnehmer eine realistische Chance, einen Preis zu erhalten. Die Bewerbungen werden durch eine fachkundige Jury bewertet. Die Sieger in beiden Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro. Die Plätze zwei und drei sind mit jeweils 500 Euro dotiert.

Zudem erhält jeder Preisträger eine Glasskulptur und eine Urkunde. „Ebenso erfährt das Haus als Leuchtturm- und Beispielbetrieb einen enormen Imagegewinn“, sagt Landrat Reinhard Frank. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Die feierliche Preisverleihung ist am Dienstag, 21. Juli, im Kulturkeller in Igersheim vorgesehen. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020