Die erste Zeit nach der Geburt

Main-Tauber-Kreis.Mit der Geburt ihres Kindes beginnt für die werdenden Eltern ein neuer Lebensabschnitt. Schon in der Schwangerschaft beschäftigen sie sich mit vielen Fragen rund um das Leben mit einem Neugeborenen. Damit Eltern sich in der ersten Zeit mit ihrem Baby sicher fühlen und sie entspannt genießen können, gibt es im Kurs viele praktische Anregungen im Umgang mit dem Neugeborenen. Heike Janson, Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin des Caritasverbands gibt am Mittwoch, 30. September, von 17.30 bis 19 Uhr im Netzwerk für Familie, Schmiederstraße 25, in Tauberbischofsheim, Auskunft. Anmeldung und Information: Kath. Schwangerschaftsberatung des Caritasverbandes, Kristina Kreutzer-Konrad, Telefon 09341/9220-1013; Mail: k.kreutzer-konrad@caritas-tbb.de. pm

