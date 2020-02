Die Chancen zum Wachsen sehen

Assamstadt.In der Begegnung mit Frauen aus ganz Deutschland findet am Samstag, 16. Mai, in Schönstatt Vallendar ein Frauenkongress statt. Das Thema „Du wirkst – von innen her mehr!“, Einfluss nehmen als Frau, die Welt prägen, Herausforderungen als Chance zum Wachsen sehen, wie Maria, mit Maria. Mit einer Eröffnungsveranstaltung „Die Zukunft beginnt bei dir!“, Workshops zu breiter Themenvielfalt, Vorträgen, Statements, Mitwirkprogramm sowie einer Abschlussveranstaltung um 16.30 Uhr, wird dies ein Ereignis sein, das Spuren hinterlässt. Es fährt ein Bus um zirka 5.30 Uhr. Rückkehr wird gegen 21.30 Uhr sein. Anmeldung unter Telefon 06282/8512 /E-Mail margot-schaefer@yahoo.de www.s-fm.de. pm

