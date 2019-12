Die Besten der Besten ausgezeichnet

Die Besten der Besten in den verschiedenen Handwerksberufen versammelten sich am Dienstagabend zur Ehrungsfeier im Leistungswettbewerb 2019 des Deutschen Handwerks.

Odenwald-Tauber. „Qualität ist das Markenzeichen des Deutschen Handwerks“ und „Leistung lohnt sich“. Diese Prinzipien hob Kammerpräsident Ulrich Bopp bei der Auszeichnung der „Elite des regionalen Handwerks“ hervor. Den Glanzpunkt der Ehrungsgala setzte zweifelsohne die Wertheimerin Judith Krauter. Die diplomierte Betriebswirtschafterin und angehende Schornsteinfegermeisterin, ließ im Wettbewerbsberuf der Schornsteinfeger die gesamte Konkurrenz hinter sich und wurde von Ulrich Bopp unter dem Beifall der Gäste als Bundessiegerin mit der Urkunde und einem Blumenstrauß prämiert.

Neben dem zweiten Bundessieger im Beruf Zerspanungsmechaniker, Simon Weber, aus Bietigheim-Bissingen, wurden im Verlauf des Abends auch die Landessieger und die Kammersieger ausgezeichnet.

Kammerpräsident Ulrich Bopp und der Fleiner Bürgermeister Alexander Krüger unterstrichen in ihren Ansprachen die Bedeutung der Handwerksberufe und rückten die Erfolge der Teilnehmer beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks ins rechte Licht.

Die Chancen und Voraussetzungen der jungen Gehilfen in ihrem Beruf künftig erfolgreich Karriere zu machen, seien noch nie so groß gewesen wie heute.

Präsident Bopp richtet daher den eindringlichen Appell an die Nachwuchshandwerker, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, denn alleine in den kommenden Monaten und Jahren würden bundesweit rund 180 000 Betriebsnachfolger gesucht.

Mit dem hervorragenden Abschneiden bei den Wettbewerben auf Kammer-, Landes- und Bundesebene hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die erste Tür zum beruflichen Aufstieg erfolgreich geöffnet. „Sie sind die Besten der Besten, die Elite des Handwerks, und ich prophezeie Ihnen eine erfolgreiche Zukunft“, so Bopp. Den Schlüssel zum großen Erfolg habe nun jeder selbst in der Hand.

Die Ausgezeichneten

Bei der großen Feier mit der Überreichung der Urkunden und Pokale in der wurden folgende erfolgreiche Teilnehmer aus dem Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis ausgezeichnet.

Bundessieger im Beruf Schornsteinfeger, Judith Krauter, Wertheim, Ausbildungsbetrieb Rainer Rössler, Mulfingen. Zweiter Landessieger im Beruf Fahrzeuglackierer, Dennis Wiegand, Ahorn, Ausbildungsbetrieb Karosserie- und Lackierzentrum Taubertal GmbH, Tauberbischofsheim. Zweite Landesssiegerin im Beruf Hörakustikerin, Rebecca Albrecht, Wertheim, Ausbildungsbetrieb Hörgeräte Langer GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim. Dritte Landessiegerin im Beruf Friseurin, Yelena Eisenbraun, Tauberbischofsheim, Friseurteam Imhof, Tauberbischofsheim.

Erster Kammersieger im Beruf Baugeräteführer, Moritz Nuber, Ravenstein, Ausbildungsbetrieb Beck Bau Gesellschaft, Krautheim. Erster Kammersieger im Beruf Feinwerkmechaniker, Fabian Beck, Wertheim, Ausbildungsbetrieb König & Meyer GmbH &Co. KG, Wertheim. Erster Kammersieger im Ausbildungsbetrieb WEKU KG Fenster + Türen, Bettingen. Erster Kammersieger im Beruf Maler und Lackierer, Denis Repaj, Külsheim, Ausbildungsbetrieb Paul und Matthias Berberich, Külsheim.

Zweite Kammersieger: Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Jeremy Adelmann, Schöntal, Ausbildungsbetrieb Schirmer GmbH, Schöntal; Ausbildungsberuf Baugeräteführer, Joshua Fafoutis, Wittighausen, Ausbildungsbetrieb Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Satteldorf; Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik, Julian Ullrich, Freudenberg, Ausbildungsbetrieb Zippe Industrieanlagen GmbH, Wertheim; Ausbildungsberuf Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Celine Greiner, Königheim, Ausbildungsbetrieb E-Center Dürr, Tauberbischofsheim; Ausbildungsberuf Fahrzeuglackiererin, Saskia Hohstadt, Boxberg-Unterschüpf, Ausbildungsbetrieb Köhler GmbH, Bad Mergentheim; Ausbildungsberuf Maler und Lackierer, Lukas Zenkert, Weikersheim, Ausbildungsbetrieb Guido Zenkert, Weikersheim; Ausbildungsberuf Raumausstatterin, Jule Pilsner, Igersheim, Ausbildungsbetrieb Jochen Häfner, Tauberbischofsheim.

Dritte Kammersieger: Ausbildungsberuf Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Tobias Weidling, Weikersheim, Ausbildungsbetrieb Vossler Haustechnik GmbH, Weikersheim; Ausbildungsberuf Maurer, Robin Neigert, Creglingen, Ausbildungsbetrieb Norbert Hammel GmbH, Creglingen; Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker, Marcel Henne, Wertheim, Ausbildungsbetrieb Wilhelm König Maschinenbau GmbH, Wertheim.

Ausbildungsbetrieb prämiert

Präsident Ulrich Bopp nutzte den Ehrungsabend in Flein auch, um die Leistung der Ausbildungsbetriebe zu würdigen. Eine Auszeichnung als hervorragender Ausbildungsbetrieb erhielt der Tauberbischofsheimer Friseursalon Jürgen Imhof, die Firma Hörgeräte Langer aus Bad Mergentheim und das Karosserie- und Lackierzentrum Taubertal GmbH in Tauberbischofsheim.

