Derzeit kein Präsenzformat

Main-tauber-Kreis.Die Volkshochschule Mittleres Taubertal unterbricht ihren Kursbetrieb für alle Veranstaltungen im Präsenzformat in den Schulungsorten Grünsfeld, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Werbach und Wittighausen wegen der aktuellen Bestimmungen in der Corona-Verordnung Baden-Württemberg bis voraussichtlich 10. Januar 2021. Ausgenommen von dieser Regelung sind Prüfungen und prüfungsvorbereitende Kurse, die unmittelbar bevorstehen sowie Online-Kursangebote.

Aufgrund der aktuellen Situation bietet die vhs Mittleres Taubertal ihren Interessenten noch stärker die Möglichkeit, online an Weiterbildungen teilzuhaben. Die Online-Angebote werden kontinuierlich ausgebaut und sind auf der Homepage https://www.vhs-mt.de/ unter „Digitale Lernangebote“ links im hellblauen Bereich zu finden.

Die vhs-Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim ist weiterhin unter Telefon 09341/896800 und per E-Mail info@vhs-mt.de erreichbar. Bei wichtigen Angelegenheiten können nach vorhergehender Terminvereinbarung auch Beratungen vor Ort durchgeführt werden. Am 23. und 24. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 10. Januar macht die Volkshochschule Betriebsferien.

Die Volkshochschule nimmt noch neue Kursleitenden zur Durchführung von Präsenzkursen oder Online-Seminaren/-Vorträgen in ihren Dozentenpool auf. Die Übungsleiterpauschale ist anwendbar. Wer die Bildungsarbeit darüber hinaus unterstützen möchte, ist jederzeit auf der Basis Ehrenamtspauschale herzlich willkommen.

