Dem Wald im Landkreis geht es schlecht

Nach drei Jahren gab Forstamtsleiterin Dagmar Wulfes ihre „Abschiedsvorstellung“ im Kreistag. Sie sprach von geschwächten Bäumen und der Massenvermehrung von Borkenkäfern.

Main-Tauber-Kreis. Intern verabschiedet wird Dagmar Wulfes, die das Forstamt des Main-Tauber-Kreises seit drei Jahre leitet und die Forstneuorganisation begleitet, am 16. Dezember. Bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in Tauberbischofsheim zog sie Bilanz, indem sie den Zustand des Waldes im Main-Tauber-Kreis in den Blick nahm. Das Bild, das sie zeigte, war alles andere als positiv.

„Wir sind arm“, lautete ihre Eingangsbotschaft. Im Vergleich zum durchschnittlichen Waldanteil im Land in Höhe von 39 Prozent, gebe es im Main-Tauber-Kreis nur 29 Prozent an Waldflächen, die zudem auf flachgründigen, trockenen Böden auf den Höhen lägen, wo der Wald langsam wachse und Schwächen habe. „Wenn wir bis zum Jahr 2100 drei Grad mehr haben, gibt es hier nur noch eine Art Wacholderheide“, malte sie ein düsteres Bild im Zuge des Klimawandels.

Erfolgreiche Arbeit

Doch sie wollte nicht nur mahnen, sondern die Arbeit des Forstamts darstellen, die sie überaus positiv bewertete. Wir haben erfolgreich miteinander gearbeitet“, sagte sie nicht nur mit Blick auf das eigene Team, sondern auch in Richtung Städte und Gemeinden. Das per Urteil notwendig gewordene Forstreformgesetz in Baden-Württemberg von Mitte Mai besagt, dass es eine Trennung bei der Betreuung von Staats- sowie Kommunal- und Privatwald geben muss. Mit allen Kommunen seien Gespräche geführt worden. „Für mich ist es ein persönlicher Erfolg, dass alle 18 Städte und Gemeinden mit dem Landkreis zusammengehen“, so Wulfes. Das Kreisforstamt wird ab 2020 alle Waldbesitzarten außer dem Staatswald weiter betreuen, letzterer wird durch die Anstalt des öffentlichen Rechts „Forst BW“ gehegt.

Das Gros des Waldes im Main-Tauber-Kreis ist mit 41 Prozent im Besitz von Kommunen, gefolgt von 34 Prozent unregelmäßig betreutem Privatwald. Der Staatswald macht 15 Prozent, der selbstbeförsterte Privatwald acht Prozent und der vollbetreute Privatwald zwei Prozent und der Wald im Besitz der Kirche weniger als ein Prozent aus.

Gutes Dienstleistungsangebot

Ziel des Forstamts sei es, im Rahmen der Neuorganisation weiterhin ein gutes Dienstleistungsangebot für die Kommunen, Kirchen- und Privatwälder zu bieten. Kundenorientiert und flächendeckend soll diese Arbeit organisiert sein, so Dagmar Wulfes. Weil der Holzverkauf vom Forstamt getrennt ist, wird die Holzverkaufsstelle für alle Waldbesitzarten bis auf den Staatswald weiterhin von der ins Landratsamt integrierten Holzverkaufsstelle vorgenommen.

Sorgen bereitet der scheidenden Forstamtsleiterin der Zustand des Waldes im Landkreis. Vor allem im Bad Mergentheimer und Igersheimer Bereich gebe es hohe Schäden. Waren kreisweit im vergangenen Jahr 6000 Festmeter von Pilzen befallen, sind es nach Schätzung der Revierleiter in diesem Jahr 8500 Festmeter. Noch eklatanter ist die Zunahme an Bäumen, die unter mangelndem Niederschlag leiden oder von Schädlingen zerstört werden. Der Zuwachs bei Trockenschäden liegt im Vergleich zum Vorjahr bei 28 700 Festmetern, kletterte also von 1300 Festmetern im Jahr 2018 auf 30 000 Festmeter in diesem Jahr.

Fichte wenig wehrhaft

Beim Käferholz kletterte der Festmeteranteil von 14 000 im vergangenen Jahr auf geschätzt 36 500 in diesem Jahr, was eine Steigerung von 22 500 Festmetern bedeute. Vor allem die wenig wehrhafte Fichte sei betroffen. Zähle man die Schäden zusammen, ergebe sich eine Kahlfläche von rund 60 Hektar.

Geschwächte Bäume sind anfällig

Gerade geschwächte Bäume seien anfällig für einen Borkenkäferbefall, führte Dagmar Wulfes aus. „Der Baum verhungert und verdurstet“, verdeutlichte sie die Brisanz. Vor allem die Fichte sei sehr anfällig. „Ein befallener Baum bedeutet 20 befallene Bäume in der Folgegeneration und 400 in der wiederum nachfolgenden“, stellte sie die Dramatik dar. Deshalb würden systematisch befallene Bäume gesucht, gefällt und aus dem Wald genommen.

Sorge bereite ihr auch die Zunahme von trockenen, alten Bäumen wie der Buche. „Es kann tödlich sein, wenn jemandem ein Ast auf den Kopf fällt“, so die Forstamtsleiterin. Mit Spezialwerkzeug würden solche Bäume gefällt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das sei teuer und bringe wenig Ertrag.

Problem Miniparzellen

Etliche Fragen von Kreisräten prasselten auf Dagmar Wulfes herein. Einen „sehr problematischen Handlungsbedarf“ sah Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) bei den Miniparzellen im Privatwaldbesitz. „Bei 13 000 Hektar gibt es über 13 000 Eigentümer“, so die Forstamtsleiterin. In Assamstadt gebe es eine Parzelle von vier Hektar mit über 100 Eigentümern, nannte sie ein krasses Beispiel. Deshalb habe das Forstamt mit Tilman Preuss, der im Revier Landhege im Bereich Creglingen als Förster arbeitet und aus dessen Gebiet 50 Prozent Staatswald herausfallen, einen erfahrenen Mann. Er werde auf Privatwaldbesitzer zugehen und sie beim Thema Flächenbereinigungen beraten.

Frage nach Wiederaufforstung

Reinhart merkte zudem an, die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich habe errechnet, dass eine weltweite Aufforstung um 25 Prozent die Erderwärmung um 1,5 Grad verringern könne. Ob es im Main-Tauber-Kreis Aufforstungspläne gebe, wollte er wissen. Landrat Reinhard Frank sprach in diesem Zusammenhang von einer Potenzialanalyse für eine geeignete Wiederaufforstung.

Die Kommunen sollten ihr Vorkaufsrecht beim Wald nutzen, um größere Flächen zusammenzubringen, regte Elmar Haas (Freie Wähler) an. Er kritisierte die bereits vor zehn Jahren von Peter Hauk in den Blick genommene Trennung von Kommunal- und Staatswald. Die Kosten für die Kommunen würden um 100 bis 150 Prozent teurer, weil das Land weniger Unterstützung leiste, monierte er.

Wann der Privatwaldbesitzer zahle und wie die Kulturverjüngung angegangen werde, wollte Thomas Kraft (SPD) wissen. Wulfes betonte, dass die Beratung durch das Forstamt nach wie kostenfrei sei. Wenn auf einer Parzelle gearbeitet werde, fiele ein Stundensatz an, der bei einem entsprechenden Fördersatz bei 28,73 Euro brutto liegt.

Die Städte und Gemeinden zahlen ab dem kommenden Jahr 65 Euro pro Hektar und für die Kontrollgänge zur Verkehrssicherung 5,5 Cent je laufendem Meter. Davon geht ein individueller Ausgleich für die Mehrbelastung ab, der sich zwischen zehn und 30 Euro pro Hektar, im Mittel also 20 Euro, bewegt. Somit zahlt die Kommune rund 45 Euro pro Hektar.

„Fichten sollten keine führende Kraft im Waldbestand sein“, meinte Dagmar Wulfes zum Thema Kulturverjüngung. Vielmehr sollte bei Neuanpflanzungen auf klimaresistentere Arten wie Nussbaum oder Esskastanie gesetzt werden.

