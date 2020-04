Das Motto lautet „Erinnern. Erhalten. Neu denken“

Main-Tauber-Kreis.Tausende Denkmale in Deutschland öffnen am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“ ihre Türen und veranlassen dazu, sonst Verschlossenes oder Unbekanntes neu zu entdecken. Die Idee ist einfach: Denkmaleigentümer öffnen ihre Türen und zeigen die künstlerischen, technischen oder historischen Besonderheiten ihres Kulturdenkmals. Sie sind es auch, die die Programme, die Angebote und die Öffnungszeiten an diesem Sonntag bestimmen.

Wie jedes Jahr, sind die Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude oder Eigentümergemeinschaften und Vereine aufgerufen, sich am Tag des offenen Denkmals zu beteiligen. Der Aktionstag soll allen Denkmalengagierten, -besitzern, -forschern und -instandsetzern die Möglichkeit bieten, sich mit genau dem Objekt zu beteiligen, das aus ihrer Sicht zum Motto passt und die Besucher fasziniert.

Alle Kommunen, Kirchengemeinden, Architekten, Unternehmen, Vereine, Bürgerinitiativen, Privatleute, Heimat-, Archäologie- und Bauforscher können mitmachen.

Die untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamts Main-Tauber steht bei der Koordination, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit zur Seite. Ansprechpartnerin ist Susanne Hopf, E-Mail: susanne.hopf@main-tauber-kreis.de, Telefon 09341/825739. Bis 31. Mai können sich alle, die ihr Denkmal am Tag des offenen Denkmals für die Allgemeinheit öffnen wollen, unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter oder schriftlich bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz anmelden.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert seit 1993 jeweils am zweiten Sonntag im September bundesweit den Tag des offenen Denkmals mit den Landesämtern für Denkmalpflege, den Landratsämtern, den unteren Denkmalschutzbehörden und den Kommunen.

Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den „European Heritage Days“ unter der Schirmherrschaft des Europarats. An diesem Tag werden selten oder nie zugängliche Kulturdenkmale einem breiten Publikum geöffnet. Informationen gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de im Internet. lra

