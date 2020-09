Das kreative Experiment ist gelungen

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals 2020 war wegen Corona digital zu erleben. Das Fazit der Verantwortlichen lautet: „Das Experiment ist gelungen.“

Main-Tauber-Kreis. Zum Tag des offenen Denkmals hatten kreative Denkmaleigentümer und -freunde aus dem gesamten Bundesgebiet auf der Aktionsseite www.tag-des-offenen-denkmals.de mehr als 1200 Beiträge, wo sie von den virtuellen Besuchern zu entdecken sind. „Großartig. (. . .) Das hätte ich nicht erwartet. (. . .) Was da für eine Arbeit drin steckt. (. . .) Da ist wirklich für alle etwas dabei“, lauten die Rückmeldungen in den Kommentaren.

Mit diesem Überraschungserfolg hatte auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als bundesweite Koordinatorin des Angebots nicht gerechnet. Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ist begeistert: „Wir freuen uns ungemein über das Engagement und den Einfallsreichtum der vielen ehren- und hauptamtlichen Veranstalter. Sie haben regelrechte kleine virtuelle Kunstwerke geschaffen. Dass das Angebot so gut angenommen wurde, ist die beste Würdigung der Mühen und des Einsatzes. Das zeigt einmal mehr, wie groß das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Denkmalpflege ist.“

Skudelny hofft, dass dadurch erneut mehr Menschen zur aktiven Mithilfe - im Ehrenamt oder als Spender - bei der Bewahrung von Denkmalen gewonnen werden konnten.

Im Main-Tauber-Kreis beteiligten sich am Tag des offenen Denkmals mit Videos die Besitzer der Alten Münz in Wertheim und des Bahnhofs in Gamburg sowie die Stadt Niederstetten mit einem Beitrag über den jüdischen Friedhof. In den Jahren 1737 bis 1741 wurde von der jüdischen Gemeinde Niederstetten ein eigener Friedhof zur Beisetzung ihrer Toten angelegt, der zuletzt 1933 erweitert wurde. Der jüdische Friedhof ist Teil des Jüdischen Kulturwegs, kann aber nur nach Anmeldung bei der Stadt Niederstetten besucht werden.

Auch beim virtuellen Tag des Offenen Denkmals konnte man hinter sonst verschlossene Türen blicken, verborgene Orte aufsuchen und sich auf Spurensuche in der Geschichte begeben.

Videos mit Vorträgen und Live-Führungen etwa aus Ulm, Fotostrecken wie über den Zachhof in Niederleierndorf und Audio-Beiträge wie über das Bundesbüdchen in Bonn, Drohnenflüge etwa über Quedlinburg und 360-Grad-Panoramen wie zum Berliner Dom erlaubten und erlauben online neue Einblicke.

Die gesamte Vielfalt an Denkmalen, von Handwerker- und Kaufmannshäusern, Schlössern, Industrieanlagen, Schiffen oder archäologischen Stätten konnte entdeckt werden. In der virtuellen Form 2020 war es bequem möglich, über die Orts- und Landesgrenzen hinaus, von der Ostsee bis zum Bodensee unterwegs zu sein. Viele Vereine und Initiativen haben über die neuen Formate neue Besucher und Interessenten erreicht.

Dass diese Plattform in so kurzer Zeit aufgebaut werden konnte – die Entscheidung für eine virtuelle Variante des Tags des offenen Denkmals fiel Ende April, war eine große Kraftanstrengung, betonen die Verantwortlichen. Formate mussten entwickelt, Veranstalter mitgenommen und geschult, Besucher auf die Seite geführt werden.

Fast alle teilnehmenden Veranstalter sind der Meinung, dass die so gewonnenen Erfahrungen auf die Dauer ein Gewinn sein werden. Wenn 2021 der Tag des offenen Denkmals wieder vor Ort umgesetzt werden kann, wollen viele diese digitale Ergänzung aber sicher nicht mehr missen.

Im nächsten Jahr findet der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, statt. Wer sich beteiligen beziehungsweise mit seinem Denkmal teilnehmen möchte, kann sich bereits vormerken lassen beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Untere Denkmalschutzbehörde, in Tauberbischofsheim. Ansprechpartnerin ist Susanne Hopf, E-Mail: susanne.hopf@main-tauber-kreis.de, Telefon 09341/82-5739.

Der Zugang zur Aktionsseite des Tags des offenen Denkmals bleibt noch bis zum 30. September 2020 offen. Das freut sicherlich viele Interessierte. Denn „leider habe ich nicht die Zeit, sie alle heute anzugucken“, so eine begeisterte Besucherin. lra

